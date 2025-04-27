28 Nisan - 4 Mayıs Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta söz konusu sağlık olduğunda her zamankinden biraz daha dikkatli olman gerekebilir. Gökyüzü, sana küçük uyarılar gönderiyor. Acaba bedeninin sesini dinliyor musun?

Hafta biterken yakalandığın Ay Tutulmasının güçlü enerjisinden olumsuz yönde etkilenmemek için fast food, yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmalısın. Bunun yerine, bol bol sebze ve meyve tüketmeyi tercih etmelisin. Yeterli ve dengeli beslenme, sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olacaktır. Tabii kendini daha dinç hissederek hayata karışmanı da kolaylaştıracaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...