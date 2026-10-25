Sevgili Akrep, hafta karşı kutuptaki dolunayla ortaklık alanını parlatırken müşteri, iş ortağı ya da eşle paylaşılan paranın ayrıntıları gündeme geliyor. Gelir paylaşımı oranını ve ödeme vadesini ilk günlerde konuşmak ileride tartışmayı önler. Güneş burcunda olduğundan payını net söylemek kolaylaşıyor. Plüton'un ev alanına yönelen karesi kira, aidat ve fatura kalemlerini bir tablo halinde görmeni istiyor. Merkür burcunda geri giderken her sözleşme maddesini yüksek sesle okumak gözden kaçan bir ayrıntıyı yakalatır. Haftanın orta günlerinde Ay'ın İkizler'e geçmesi günlük masraflarını sadeleştirmene destek oluyor. Hafta sonu gereksiz bir üyeliği kapatmak ve ödeme tarihlerini takvime eklemek bütçeni toparlar. Ay sonu gelirlerinin ve giderlerinin farkını görmek için basit bir tablo hazırlamak seni rahatlatır.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…