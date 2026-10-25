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Akrep Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 26 Ekim - 1 Kasım haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 26 Ekim - 1 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, hafta karşı kutuptaki dolunayla ortaklık alanını parlatırken müşteri, iş ortağı ya da eşle paylaşılan paranın ayrıntıları gündeme geliyor. Gelir paylaşımı oranını ve ödeme vadesini ilk günlerde konuşmak ileride tartışmayı önler. Güneş burcunda olduğundan payını net söylemek kolaylaşıyor. Plüton'un ev alanına yönelen karesi kira, aidat ve fatura kalemlerini bir tablo halinde görmeni istiyor. Merkür burcunda geri giderken her sözleşme maddesini yüksek sesle okumak gözden kaçan bir ayrıntıyı yakalatır. Haftanın orta günlerinde Ay'ın İkizler'e geçmesi günlük masraflarını sadeleştirmene destek oluyor. Hafta sonu gereksiz bir üyeliği kapatmak ve ödeme tarihlerini takvime eklemek bütçeni toparlar. Ay sonu gelirlerinin ve giderlerinin farkını görmek için basit bir tablo hazırlamak seni rahatlatır.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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