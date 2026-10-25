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Akrep Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 26 Ekim - 1 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ekim - 1 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, hafta Güneş'in burcundayken dolunayın tam karşında, yani ilişkiler ve ortaklıklar bölgende yükselmesiyle açılıyor; kendi ihtiyacınla karşı tarafın beklentisi arasındaki dengeyi ilk günlerde net görüyorsun. Merkür de burcunda yavaşlayıp geri döndüğü için eski sohbetler tekrar açılabilir. Orta günlerde Ay'ın İkizler'e geçmesi günlük işlerini ve sağlık rutinini düzene sokuyor.

Maddi olarak ortak gelir, iş birliği ya da müşteriyle yapılan bir anlaşma haftanın ilk yarısında sonuca yaklaşıyor. Plüton'un ev alanına kurduğu açı giderlerini tek tek kontrol etmeni istiyor; kira, aidat ve fatura kalemlerini masaya yatır.

Peki ya aşk? Venüs on ikinci evinde geri giderken yalnızlığın ve sessiz kalmanın değerini hatırlatıyor. Partnerine biraz yalnız kalmaya ihtiyacın olduğunu yumuşak bir dille anlatmak hafta sonunda ilişkini rahatlatır. Bekar Akrep ise çekici gelen bir ilgiyi hızla ciddi bir bağa çevirmek yerine gözlem yapmalı.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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