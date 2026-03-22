Sevgili Akrep, bu hafta sonuna doğru evrenin sana sunduğu bir hediye ile karşılaşacaksın. Bu hediye, Venüs ve Chiron'un kavuşumu. Bu kavuşum, duygusal yorgunlukların bedene yansıyan izlerini silmek için mükemmel bir zamanı işaret ediyor. Belki de son zamanlarda yaşadığın stresler, belki de üzerinde hissettiğin ağırlıklar birer birer silinip gidiyor.

Bu fırsatın odak noktası ise omurga sağlığı. Belki de farkında olmadan taşıdığın o görünmez yükler, sırtında birikti. Ve seni bir hayli yordu, işte bu hafta sonu, tüm yüklerinden arınmalısın.

Bu süreçte kendine karşı şefkatli olman da çok önemli. Kendine göstereceğin bu şefkatli bakım, içsel ateşini dengeli bir şekilde parlatarak bağışıklığını zirveye taşıyacak. Kendini sev, kendine iyi bak ve arınmaya odaklan. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…