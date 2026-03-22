Sevgili Akrep, bu hafta iş dünyasında kulislerin gizli lideri olmaktan çıkıp sahnenin önüne geçme zamanın geldi. Yaratıcılığını ve kriz yönetme becerini sergileyerek tamamladığın bir projenin başarısı, rakiplerini geride bırakmana yardımcı olacak. Ancak bu parlak zafer, daha güçlü rakipleri ve daha büyük sorumlulukları da beraberinde getirecek. O yüzden dikkatli ol, gardını hiçbir zaman düşürme.

Zira hafta sonunda gerçekleşecek olan Satürn ile Plüton altmışlığı, iletişim ve ticaret alanındaki stratejilerini yeniden şekillendirerek sana kalıcı bir finansal kaynak oluşturabilir. Belki bir yeteneğini profesyonel bir işe dönüştürecek, belki de dijital dünyada çığır açacak bir girişimin tohumlarını ekeceksin. İşte bu enerji, sana sadece bugünü değil, önümüzdeki 10 yılı garanti altına alacak stratejik kararları verme konusunda yardımcı olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Neptün kavuşumu, romantizmde adeta bulutların üzerine çıkarabilir seni... Ancak unutma ki ayakların her zaman yere sağlam basmalı. Bu hafta, baş döndürücü ama bir o kadar da karmaşık duygularla dolan kalbin, partnerinle derin bir ruhsal bağ kurmanı destekleyebilir. Onunla heyecana ve tutkuya var mısın? Tabii bekarsan, platonik bir aşka veya imkansız gibi görünen bir tanışıklığa kapılabilirsin. Dikkatli ol... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…