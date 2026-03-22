onedio
article/comments-white
article/share-white
23 Mart - 29 Mart Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
23 - 29 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 23 Mart - 29 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Mart - 29 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta iş dünyasında kulislerin gizli lideri olmaktan çıkıp sahnenin önüne geçme zamanın geldi. Yaratıcılığını ve kriz yönetme becerini sergileyerek tamamladığın bir projenin başarısı, rakiplerini geride bırakmana yardımcı olacak. Ancak bu parlak zafer, daha güçlü rakipleri ve daha büyük sorumlulukları da beraberinde getirecek. O yüzden dikkatli ol, gardını hiçbir zaman düşürme.

Zira hafta sonunda gerçekleşecek olan Satürn ile Plüton altmışlığı, iletişim ve ticaret alanındaki stratejilerini yeniden şekillendirerek sana kalıcı bir finansal kaynak oluşturabilir. Belki bir yeteneğini profesyonel bir işe dönüştürecek, belki de dijital dünyada çığır açacak bir girişimin tohumlarını ekeceksin. İşte bu enerji, sana sadece bugünü değil, önümüzdeki 10 yılı garanti altına alacak stratejik kararları verme konusunda yardımcı olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Neptün kavuşumu, romantizmde adeta bulutların üzerine çıkarabilir seni... Ancak unutma ki ayakların her zaman yere sağlam basmalı. Bu hafta, baş döndürücü ama bir o kadar da karmaşık duygularla dolan kalbin, partnerinle derin bir ruhsal bağ kurmanı destekleyebilir. Onunla heyecana ve tutkuya var mısın? Tabii bekarsan, platonik bir aşka veya imkansız gibi görünen bir tanışıklığa kapılabilirsin. Dikkatli ol... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın