Sevgili Akrep, bu hafta aşk hayatında daha fazla heyecan ve romantizm olacağını söyleyebiliriz. Güneş ile Neptün'ün kavuşumu, adeta kalbini bulutların üzerinde hissetmene neden olacak. Ancak bu durumu yönetirken ayaklarının her zaman yere sağlam basmasını unutma!

Bu hafta, baş döndürücü ama bir o kadar da karmaşık duygularla dolan kalbin, partnerinle derin bir ruhsal bağ kurmanı destekleyebilir. Bu, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayacak. Partnerinle birlikte yeni heyecanlara ve tutkularda yolculuğa çıkmaya ne dersin?

Tabii eğer bekar isen, bu hafta platonik bir aşka veya imkansız gibi görünen bir tanışıklığa kapılabilirsin. Bu durum, kalbini biraz daha hızlı atmasına neden olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…