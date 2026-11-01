Sevgili Akrep, burcunda Güneş ile Merkür haftanın ortasında kavuşurken para konuşmalarında kelimelerini dikkatle seçmeni, sözleşmeyi göndermeden önce güvendiğin birine göstermeni istiyor. Onuncu evinde kavuşuma doğru ilerleyen Mars ve Jüpiter terfi, zam ya da taze bir iş önerisi için güçlü bir destek sunuyor. On ikinci evinde geri giden Venüs gözden kaçan ufak harcamaları fark ettiriyor. Jüpiter'e uzanan Venüs sekstili kariyerden gelebilecek bir rahatlamayı hızlandırabilir. Altıncı evindeki geri hareketli Satürn ile Neptün günlük düzende bütçe disiplini istiyor. Aboneliklerini sırala, aylık bir birikim miktarı belirle ve rakamları yazılı teyit et. Hafta sonu Ay'ın burcuna geçmesi harcama kararlarını sezgilerinle tartman için iyi bir zaman. Her harcamanın nedenini kendine sormak bütçeni korur.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…