17 Mayıs Cumartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün iş hayatında belki de hiç beklemediğin bir kişi ile aranda sessiz ama derin bir çatışma baş gösterebilir. Kontrolü bırakmayı hiç sevmiyorsun, biliyoruz. Ancak bazen geri adım atmak, daha büyük ve etkili hamlelerin önünü açabilir.

Geri adım atmak düşündüğünden çok daha önemli, çünkü aslında bugün strateji kurma günü! Zekanı ve sabrını kullanarak oyunu sen kurabilir, pek tabii sonucunda da kazanabilirsin. Ruhunu ve bedenini dinleyerek doğru olanı yapacaksın!

Aşk hayatında ise duyguların oldukça derin. Hatta dikkatli olsan iyi edersin, zira bazı hisler takıntıya bile dönüşebiliyor. Bu aşamada karşındaki kişinin gizemli, ilgisiz ya da biraz esrarengiz tavırları seni daha da kendine çekebilir. Bize soracak olursan akışına bırakmak ve kendini önceliklendirmek bugün yapacağın en iyi şey olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…