15 Mayıs Perşembe Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kariyer hayatında süreklilik sağladığın bir meselede beklenmedik bir değişiklik söz konusu olabilir. Bu durum, belirsizlikleri de beraberinde getirebilir ve seni biraz gerginleştirebilir. Ancak bu belirsizlikler aslında seni daha güçlü ve daha kararlı bir noktaya taşıyabilir.

Tam da bu noktada iletişim konusunda biraz daha dikkatli olman gereken bir gün olabilir. Özellikle de düşüncelerini ifade ederken, keskin ve sert bir dil kullanmaktan kaçınmalısın. Belirsizlikler karşısında sakin olmalı, süreci dikkatle yöneterek sorunları çözmelisin.

Aşk hayatına geldiğimizde ise, duyguların biraz karmaşıklaşabilir. Bir tarafta güven duygusu, diğer tarafta özgürlüğe olan ihtiyacın, seni iki arada bir derede bırakabilir. Bu yüzden partnerinle iletişim kurarken, kendi tarzından ziyade, onun duygularını anlamaya çalışmalı ve empati kurmalısın. Eğer bekar bir Akrep burcuysan, bugün seni gizliden gizliye seven kişi rahatsızlık verebilir. Kendini korusan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…