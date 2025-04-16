14 Nisan - 20 Nisan Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu hafta krizlerle başa çıkacak ve sorunları ardında bırakacaksın! İş ve kariyer hayatında önemli adımlar atarak ilerlemeye hazırsın. Zira, Mars'ın etkisi altında kaybettiklerini kazanmak gündeminde olacak.

Finansal durumunu etkileyen kariyer adımları, iş değişiklikleri ve hatta yeni projelerden söz edebiliriz hafta boyunca. Bu aşamada paranı katlamaya da odaklanmalısın. Kaybettiklerinden fazlasını alabilirsin. Eğer istersen daha fazlasını elde etmek için karşına birbirinden kıymetli fırsatlar geçecek. Yeter ki adım atmak için cesur ve hızlı ol.

Öte yandan bu süreçte tazminat, nafaka, miras ya da vergi gibi konularda süre gelen davalar da son bulabilir. Üstelik kazanan tarafta yer alabilir ve toplu bir ödeme ile rahat bir nefes de alabilirsin. Belli ki bunca zaman beklediğine değecek bir döneme giriyor ve güzel bir haftaya başlıyoruz. Haftaya görüşünceye dek şans seninle olsun...