14 Nisan - 20 Nisan Koç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta bir yandan ardımızda kalan Dolunaydan etkilenecek, bir yandan da Mars'ın bir hayli hareketli olacağı anlarda başarıya odaklanacaksın. Daima aklının bir köşesinde dönüp duran bir iş planı, para kazanma alternatifi ve ilham verici fikirler olacak.

Yaratıcı zihninle para kazanmaya açık ve bir o kadar da şanslısın üstelik! Elindekilerin fazlasını istemenin zamanı geldi. Çoğu zaman hayal ettiğin işler ise gerçeğe dönüşebilir artık. Bunun için sağlam temeller üzerine inşa edilmiş güçlü planlar yapmalısın. Stratejik bir şekilde ilerlemeli, mevcut düzeninden daha iyisini hedeflemeli ve bunun için rasyonel verilere de odaklanmalısın.

Mars ile Neptün arasında üçgen açı ile bitireceğiz haftayı! Bu da sana mücadeleni artırma gücü ve cesareti verecek. Böylece ilerleyebilecek, güçlenecek ve yol alacaksın. Belki de pazar günü gelen ilham ile iş hayatında başarıyı garantileyeceksin. Haftaya görüşünceye dek şans seninle olsun...