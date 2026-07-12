Sevgili Akrep, bu hafta hayata karşı bakış açını tamamen genişleteceğin, sınırlarını aşmak isteyeceğin ve yeni ufuklara yelken açacağın enerjiler altındasın. Akademik çalışmalar, hukuki süreçler veya uluslararası bağlantılı işler gündeminde büyük bir yer kaplarken, entelektüel birikimini sergilemekten çekinmiyorsun. İnançlarını ve yaşam felsefeni güçlü bir şekilde savunurken, çevrendeki insanlara da ilham veren bir rehber konumuna yükseliyorsun.

Hafta ortasında uzaklar ve vizyon evinde gerileyen Merkür, geçmişte yarım bıraktığın bir eğitimi, askıya alınmış seyahat planlarını veya hukuki bir süreci yeniden önüne getirebilir. Seyahatlerde yaşanabilecek bilet veya evrak gecikmelerine karşı tetikte olmalı, geçmişten gelen bürokratik pürüzleri çözmeye odaklanmalısın. Bu revizyon dönemi, zihnindeki taşları yerine oturtmak için sana büyük bir şans tanıyor.

Aşk hayatında ise hafta sonuna doğru partnerinle olan dünya görüşü veya hayata bakış farklılıkları ufak çaplı fikir ayrılıklarına neden olabilir. Olayları çok fazla dramatize etmeden, birbirinizin özgürlük alanlarına saygı göstererek dinlemeyi seçerseniz bu dalgalanmayı kolayca atlatabilirsiniz. Bekar Akrepler için ise uzak mesafeli ilişkiler ya da farklı kültürlerden gelen ilgi çekici insanlar bu dönemin sürprizi olabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…