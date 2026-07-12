article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 13 Temmuz - 19 Temmuz Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
13 - 19 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 13 Temmuz - 19 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 13 Temmuz - 19 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta hayata karşı bakış açını tamamen genişleteceğin, sınırlarını aşmak isteyeceğin ve yeni ufuklara yelken açacağın enerjiler altındasın. Akademik çalışmalar, hukuki süreçler veya uluslararası bağlantılı işler gündeminde büyük bir yer kaplarken, entelektüel birikimini sergilemekten çekinmiyorsun. İnançlarını ve yaşam felsefeni güçlü bir şekilde savunurken, çevrendeki insanlara da ilham veren bir rehber konumuna yükseliyorsun.

Hafta ortasında uzaklar ve vizyon evinde gerileyen Merkür, geçmişte yarım bıraktığın bir eğitimi, askıya alınmış seyahat planlarını veya hukuki bir süreci yeniden önüne getirebilir. Seyahatlerde yaşanabilecek bilet veya evrak gecikmelerine karşı tetikte olmalı, geçmişten gelen bürokratik pürüzleri çözmeye odaklanmalısın. Bu revizyon dönemi, zihnindeki taşları yerine oturtmak için sana büyük bir şans tanıyor.

Aşk hayatında ise hafta sonuna doğru partnerinle olan dünya görüşü veya hayata bakış farklılıkları ufak çaplı fikir ayrılıklarına neden olabilir. Olayları çok fazla dramatize etmeden, birbirinizin özgürlük alanlarına saygı göstererek dinlemeyi seçerseniz bu dalgalanmayı kolayca atlatabilirsiniz. Bekar Akrepler için ise uzak mesafeli ilişkiler ya da farklı kültürlerden gelen ilgi çekici insanlar bu dönemin sürprizi olabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın