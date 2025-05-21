Zırhları Bile Deliyor! Kabzası Penis Şeklinde 600 Yıllık Testis Hançeri Bulundu
İsveç'in Göteborg kentinde, tarihi Ortaçağ'a dayanan Gullberg Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında, 'testis' şekline benzeyen 15. yüzyıldan kalma bir hançer ele geçirildi. Bulunan arkeolojik kalıntıya 'testis hançeri' adı verildi. Öte yandan, arkeologlar bu hançerin zırhlara bile zarar verebilecek güçte olduğunu belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsveç'te tarihe ışık tutan kazı: Ortaçağ'dan kalma pek çok kalıntı ortaya çıkarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zırhları bile delebilen kabzası penis şeklinde 600 yıllık testis hançeri bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın