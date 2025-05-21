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Zırhları Bile Deliyor! Kabzası Penis Şeklinde 600 Yıllık Testis Hançeri Bulundu

Zırhları Bile Deliyor! Kabzası Penis Şeklinde 600 Yıllık Testis Hançeri Bulundu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.05.2025 - 14:45

İsveç'in Göteborg kentinde, tarihi Ortaçağ'a dayanan Gullberg Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında, 'testis' şekline benzeyen 15. yüzyıldan kalma bir hançer ele geçirildi. Bulunan arkeolojik kalıntıya 'testis hançeri' adı verildi. Öte yandan, arkeologlar bu hançerin zırhlara bile zarar verebilecek güçte olduğunu belirtti.

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İsveç'te tarihe ışık tutan kazı: Ortaçağ'dan kalma pek çok kalıntı ortaya çıkarıldı.

İsveç'te tarihe ışık tutan kazı: Ortaçağ'dan kalma pek çok kalıntı ortaya çıkarıldı.

İsveç'te Gullberg Kalesi'nde 2014'ten bu yana arkeolojik kazılar yapılıyor. Tarihi 15. yüzyıla dayandırılan kazılarda tarihe ışık tutan pek çok kalıntı bulundu. Ortaçağ'a tarihlenen kazılardan ev duvarları, kale kapısı ve bodrum ortaya çıkarıldı. Erken dönem kalelerinin, Danimarka ve Norveç kalelerine karşı savunma amacıyla yapıldığını söyleyen arkeologlar, kazıda bu kadar çok kalıntı bulmayı beklemediklerini kaydetti.

Zırhları bile delebilen kabzası penis şeklinde 600 yıllık testis hançeri bulundu.

Zırhları bile delebilen kabzası penis şeklinde 600 yıllık testis hançeri bulundu.

Keşfedilen kalıntılar arasında bira muslukları, çorba kaşığı ve mürekkep emsin diye belgelerin üzerine kum serpmek için kullanılan kum serpme objesi bulundu. Ancak kazıda bulunan en ilgi çeken obje ise küre olması nedeniyle testise benzetilen hançer bulundu. Kabzası penis şeklinde olan ve ‘testis hançeri’ adı verilen hançerin zırhları bile delebilecek güçte olduğu belirtildi. Uzmanlar hançerin kabzasını ‘eşsiz’ olarak yorumluyor. Kabzanın kullanan kişiye daha iyi tutuş ve rakibin zırhına zarar vermek için ek güç sağlanarak yapıldığını düşünüyor. 

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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