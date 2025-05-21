Zırhları Bile Deliyor! Kabzası Penis Şeklinde 600 Yıllık Testis Hançeri Bulundu

Keşfedilen kalıntılar arasında bira muslukları, çorba kaşığı ve mürekkep emsin diye belgelerin üzerine kum serpmek için kullanılan kum serpme objesi bulundu. Ancak kazıda bulunan en ilgi çeken obje ise küre olması nedeniyle testise benzetilen hançer bulundu. Kabzası penis şeklinde olan ve ‘testis hançeri’ adı verilen hançerin zırhları bile delebilecek güçte olduğu belirtildi. Uzmanlar hançerin kabzasını ‘eşsiz’ olarak yorumluyor. Kabzanın kullanan kişiye daha iyi tutuş ve rakibin zırhına zarar vermek için ek güç sağlanarak yapıldığını düşünüyor.

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