Zincir Market ile Esnaf Dükkanındaki Muameleyi Mizahi Bir Video ile Dibine Kadar Yaşatan Kullanıcı
Zincir Market ile Esnaf Dükkanındaki Muameleyi Mizahi Bir Video ile Dibine Kadar Yaşatan Kullanıcı
Zincir marketlerdeki personel tavırları ile esnaf dükkanlarındaki müşteri muamelesini mizahi bir dille ele alan bir içerik üreticisi çektiği video ile güldürdü.
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Büyük mağazalarda gördüğümüz muamele ile küçük dükkanlardaki müşteri deneyimi malum bir olmuyor tabi.
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Bu farkı mizahi bir dille ele alan bir içerik üreticisi sosyal medyada dikkat çekici bir video yayınladı.
Videoda zincir mağazalardaki hizmet anlayışıyla esnaf dükkanındaki sıcak ve samimi karşılama komik bir şekilde karşılaştırıyor.
Bakalım siz nasıl bulacaksınız. Buyrun izliyoruz 😂👇
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