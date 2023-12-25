Zengin Komşusuna Yokluk Kavramını Anlatamayan Kadın Halden Anlamazlığa İsyan Ettirdi
Zengin Komşusuna Yokluk Kavramını Anlatamayan Kadın Halden Anlamazlığa İsyan Ettirdi
Bazen bazı şeyleri o konunun yokluğunu bilmeyenlere anlatmanın ne kadar zor olduğunu bir Twitter (X) kullanıcısı komşusu ile arasında geçen diyalog sayesinde kanıtladı.
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Ev almayı rasyonel bir biçimde hayal edebilen kaç kişi kaldı?
Bir Twitter kullanıcısı da komşusu ile ev almak hakkında yaptıkları konuşmada yokluk kavramını nasıl anlatamadığını anlatarak isyan etti.
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Bu anının ardından diğer kullanıcılar da yokluğu anlatamadıkları kişilerle yaşadıkları anıları paylaştılar.
Ve çevrelerindeki insanlarla yaşadıkları anıları anlattılar.
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Zorunlu kaldığı halde bilgisayar bulamayan birine geçici olarak fiyat skalasında çok üstte bir bilgisayar önermek...
Yokluk kavramı herkes için farklı tabi.
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"En kötü" ve "Moda" kelimeleri aynı cümlede mi?
Maalesef pek çoğumuz için durum bu.
Sizin de çevrenizde yok kavramını anlatamadığınız insanlar var mı?
Buyurun yorumlara.
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