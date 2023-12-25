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Zengin Komşusuna Yokluk Kavramını Anlatamayan Kadın Halden Anlamazlığa İsyan Ettirdi

Zengin Komşusuna Yokluk Kavramını Anlatamayan Kadın Halden Anlamazlığa İsyan Ettirdi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 18:40

Bazen bazı şeyleri o konunun yokluğunu bilmeyenlere anlatmanın ne kadar zor olduğunu bir Twitter (X) kullanıcısı komşusu ile arasında geçen diyalog sayesinde kanıtladı.

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Ev almayı rasyonel bir biçimde hayal edebilen kaç kişi kaldı?

Ev almayı rasyonel bir biçimde hayal edebilen kaç kişi kaldı?

Bizden birkaç nesil öncesinde neredeyse gayet sıradan sayılabilecek ev almak günümüz şartlarında çoğumuz için pek de mümkün değil.

Bir Twitter kullanıcısı da komşusu ile ev almak hakkında yaptıkları konuşmada yokluk kavramını nasıl anlatamadığını anlatarak isyan etti.

Bir Twitter kullanıcısı da komşusu ile ev almak hakkında yaptıkları konuşmada yokluk kavramını nasıl anlatamadığını anlatarak isyan etti.
twitter.com

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twitter.com

Bu anının ardından diğer kullanıcılar da yokluğu anlatamadıkları kişilerle yaşadıkları anıları paylaştılar.

Bu anının ardından diğer kullanıcılar da yokluğu anlatamadıkları kişilerle yaşadıkları anıları paylaştılar.
twitter.com

Ve çevrelerindeki insanlarla yaşadıkları anıları anlattılar.

Ve çevrelerindeki insanlarla yaşadıkları anıları anlattılar.
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Zorunlu kaldığı halde bilgisayar bulamayan birine geçici olarak fiyat skalasında çok üstte bir bilgisayar önermek...

Zorunlu kaldığı halde bilgisayar bulamayan birine geçici olarak fiyat skalasında çok üstte bir bilgisayar önermek...
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Yokluk kavramı herkes için farklı tabi.

Yokluk kavramı herkes için farklı tabi.
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"En kötü" ve "Moda" kelimeleri aynı cümlede mi?

"En kötü" ve "Moda" kelimeleri aynı cümlede mi?
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Maalesef pek çoğumuz için durum bu.

Maalesef pek çoğumuz için durum bu.
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Sizin de çevrenizde yok kavramını anlatamadığınız insanlar var mı?

Sizin de çevrenizde yok kavramını anlatamadığınız insanlar var mı?

Buyurun yorumlara.

Buyurun yorumlara.
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