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Taksiciyle Eğlenen Gencin Anlattıkları Karşısında Kadınlar Kendi Hallerine İsyan Etti

Taksiciyle Eğlenen Gencin Anlattıkları Karşısında Kadınlar Kendi Hallerine İsyan Etti

Croft
Croft - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 16:28

Geç saatte bindiği takside sürücü ile yaşadığı eğlenceli geceyi anlatan bir gencin bu anısı kadınlara ise çok daha farklı ve korkunç şeyler çağrıştırdı.

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Gece saatlerinde bir yerden dönmek, toplu taşıma veya taksi kullanmak, karanlık bir sokakta yürümek gibi basit şeyler bile çoğu kadın için maalesef önceden detaylı planlanması gereken eylemler.

Gece saatlerinde bir yerden dönmek, toplu taşıma veya taksi kullanmak, karanlık bir sokakta yürümek gibi basit şeyler bile çoğu kadın için maalesef önceden detaylı planlanması gereken eylemler.

Çünkü buralarda gerçekleşen taciz ve tecavüz hikayelerini kolektif hafızalarımızda taşıyor, yalnızca evine dönmeye çalışırken katledilen kız kardeşlerimizin hikayelerini biliyoruz.

İşte tam da bu sebeple bir gencin eğlenceli geçen gecesini paylaştığı bu gönderisi çoğu kadın için bambaşka anlamlar taşıyor.

İşte tam da bu sebeple bir gencin eğlenceli geçen gecesini paylaştığı bu gönderisi çoğu kadın için bambaşka anlamlar taşıyor.
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Sadece eğlendiği bir gecenin sonunu paylaşan genç tarafından atılan tweet bilmeden kadınların büyük yaralarına parmak bastı.

Sadece eğlendiği bir gecenin sonunu paylaşan genç tarafından atılan tweet bilmeden kadınların büyük yaralarına parmak bastı.

Çoğu kadın için gece vakti yalnız başına yapılacak bir yolculuğun planlama sürecinin küçük bir kısmı yalnızca bunlar.

Çoğu kadın için gece vakti yalnız başına yapılacak bir yolculuğun planlama sürecinin küçük bir kısmı yalnızca bunlar.
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Yüreğimizdeki korkular sadece kendimiz değil, diğer tüm kadınlar için de ortak.

Yüreğimizdeki korkular sadece kendimiz değil, diğer tüm kadınlar için de ortak.
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Sadece sıkıntısız seyahat etmek dahi çoğumuz için "rahatlık".

Sadece sıkıntısız seyahat etmek dahi çoğumuz için "rahatlık".
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Binmeyiverin, etmeyiverin, gitmeyiverin, o saatte ne işi varmış... Neden?

Binmeyiverin, etmeyiverin, gitmeyiverin, o saatte ne işi varmış... Neden?
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Maalesef bizde durumlar bu...

Maalesef bizde durumlar bu...
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Sevgili kadınlar, siz kendinizi güvende hissediyor musunuz?

Sevgili kadınlar, siz kendinizi güvende hissediyor musunuz?
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Buyurun yorumlara.

Buyurun yorumlara.
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Ded Barry

Her şeyi geçtim; ilk iki tweette literally ve meanwhile yazanları tek tokatla bayıltmak istiyorum. Ne diyorsunuz özentiler? Ne anlatıyorsunuz?

Azra

Bu tarz insanlar ne ingilizceyi ne de türkçeyi iyi bilmiyorlar genelde😂😂

Panzer V

lan harbi o taksici düğmecinin tekidir 29 yaşında adamım gecenin bi körü taksicinin biriyle rakı içmeye gitmem aq

Mert syl

yaa birazda kadınların kendi otodenetimi bu. sabaha karşı clubtan sarhoş çıkıp, canı çekerse bardan adam kaldırıp, canı çekmezse kafasına göre tek başına evi... Devamını Gör