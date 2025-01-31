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Zeki Demirkubuz, Favori Yönetmen ve Filmleri Açıkladı

Zeki Demirkubuz, Favori Yönetmen ve Filmleri Açıkladı

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.01.2025 - 22:46

Türk sinemasına bambaşka bir yorum getiren yönetmenlerin en başında hiç şüphesiz Zeki Demirkubuz geliyor. Usta yönetmen Zeki Demirkubuz, en sevdiği yönetmen ve 3 favori filmini açıkladı. Demirkubuz'un açıklamaları içeriğimizde!

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Kader, Masumiyet, Yazgı başta olmak üzere ürettiği filmlerle Türk sinemasına bambaşka bir boyut getiren Zeki Demirkubuz'dan film ve yönetmen itirafı geldi.

Kader, Masumiyet, Yazgı başta olmak üzere ürettiği filmlerle Türk sinemasına bambaşka bir boyut getiren Zeki Demirkubuz'dan film ve yönetmen itirafı geldi.

Usta yönetmen Zeki Demirkubuz, favori yönetmen ve filmi açıklamasıyla gündem oldu.

Usta yönetmen Zeki Demirkubuz, favori yönetmen ve filmi açıklamasıyla gündem oldu.

Demirkubuz, "Emek, zeka ve dehasını aşamadım" diyerek Martin Scorsese'nin en sevdiği yönetmeni olduğunu açıkladı.

Demirkubuz, "Emek, zeka ve dehasını aşamadım" diyerek Martin Scorsese'nin en sevdiği yönetmeni olduğunu açıkladı.

Demirkubuz ayrıca, 3 favori filmini açıkladı. Ünlü yönetmen, “İnsanı tanımak, sınırlarını bilmek isteyen ‘Kızgın Boğa’ ve ‘Taxi Driver’ı izlesin. Kendini tanımak, bir şeye inanıp bir makam bulmak isteyen, insan nasıl olunur diye merak eden ‘Silence’ı…” dedi.

Demirkubuz ayrıca, 3 favori filmini açıkladı. Ünlü yönetmen, “İnsanı tanımak, sınırlarını bilmek isteyen ‘Kızgın Boğa’ ve ‘Taxi Driver’ı izlesin. Kendini tanımak, bir şeye inanıp bir makam bulmak isteyen, insan nasıl olunur diye merak eden ‘Silence’ı…” dedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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