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Zarifçe Ayrılmayı Beceremeyenler Twitter'da Mizah Fırtınası Estirdi

Zarifçe Ayrılmayı Beceremeyenler Twitter'da Mizah Fırtınası Estirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.01.2025 - 15:46

Ayrılmak da sevdaya dahildir derler. Ancak işin gerçek yüzü o kadar da sakince veya dostça gerçekleşmeyebilir. Kimileri için ayrılık yüksek aksiyon ve agresyon içeren bir süreçtir. Twitter'daki 'zarif, giderken bile' sözü ise ters etkiye neden oldu ve ayrılmayı veya gitmeyi beceremeyenler son yıllarda ortaya çıkmış en ilginç akımda buluştu.

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twitter.com

Ana paylaşım şöyle;

Ana paylaşım şöyle;
twitter.com

Gelen kontra yanıtlar da böyle;

Gelen kontra yanıtlar da böyle;
twitter.com

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👇
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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