Zarifçe Ayrılmayı Beceremeyenler Twitter'da Mizah Fırtınası Estirdi

Ayrılmak da sevdaya dahildir derler. Ancak işin gerçek yüzü o kadar da sakince veya dostça gerçekleşmeyebilir. Kimileri için ayrılık yüksek aksiyon ve agresyon içeren bir süreçtir. Twitter'daki 'zarif, giderken bile' sözü ise ters etkiye neden oldu ve ayrılmayı veya gitmeyi beceremeyenler son yıllarda ortaya çıkmış en ilginç akımda buluştu.