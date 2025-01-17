Zarifçe Ayrılmayı Beceremeyenler Twitter'da Mizah Fırtınası Estirdi
Zarifçe Ayrılmayı Beceremeyenler Twitter'da Mizah Fırtınası Estirdi
Ayrılmak da sevdaya dahildir derler. Ancak işin gerçek yüzü o kadar da sakince veya dostça gerçekleşmeyebilir. Kimileri için ayrılık yüksek aksiyon ve agresyon içeren bir süreçtir. Twitter'daki 'zarif, giderken bile' sözü ise ters etkiye neden oldu ve ayrılmayı veya gitmeyi beceremeyenler son yıllarda ortaya çıkmış en ilginç akımda buluştu.
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Ana paylaşım şöyle;
Gelen kontra yanıtlar da böyle;
👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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