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Zamanın Durduğu Şehir: İskenderiye’de Kleopatra’nın İzini Sürebileceğiniz 10 Saklı Köşe

etiket Zamanın Durduğu Şehir: İskenderiye’de Kleopatra’nın İzini Sürebileceğiniz 10 Saklı Köşe

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
17.06.2026 - 10:01
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Antik dünyanın en güçlü kadınlarından biri olan Kleopatra'nın izlerini taşıyan İskenderiye, ziyaret eden herkesi büyülüyor. Bu listede yer verdiğimiz her bölgede dolaşırken de sadece tarihi yapıları değil, Kleopatra'nın ruhunu da hissedeceksiniz. O zaman, zaman yolculuğumuza eşlik etmek için içeriği aşağı kaydırın!

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1. Kleopatra'nın batık saray kalıntıları.

1. Kleopatra'nın batık saray kalıntıları.

Şehrin en etkileyici noktalarından biri olan ve Kleopatra'nın saray kompleksinin bir parçası olduğu düşünülen bu bölge ziyaretçilerine inanılmaz bir deneyim sunuyor. Dalış turlarıyla veya özel tekne gezileriyle bu antik kalıntıları görmek mümkün.

2. Kom El Shoqafa yeraltı mezarları.

2. Kom El Shoqafa yeraltı mezarları.

Antik İskenderiye'nin ölüm kültürünü gösteren önemli arkeolojik noktalardan biri de Kom El Shoqafa yeraltı mezarları. Mısır, Yunan ve Roma etkisinin birleşimi bu dönemin kültürel karışımını yansıtıyor.

3. Montaza'dan uzak kıyı noktaları.

3. Montaza'dan uzak kıyı noktaları.

Turist kalabalığından uzak küçük kıyılar da antik liman şehir hissini yaşamak isteyenler için harika bir alternatif. Özellikle de gün batımında atmosfer tamamen değişiyor ve İskenderiye'nin Akdeniz ruhunu çok daha yoğun hissetme şansı yakalayabiliyorsunuz. Ayrıca lüksün tarihle buluştuğu Rixos oteller de bu deneyimi ikiye katlıyor.

4. Antik liman bölgesi.

4. Antik liman bölgesi.

Kleopatra dönemine döndüğümüzde İskenderiye'nin kalbinin burada attığını söyleyebiliriz. Bu bölgede ticaret gemileri, kraliyet tekneleri ve dönemin hareketli yaşamı yoğunlaşmıştı. Bugün burada yürürken bile geçmişin izlerini sanki bedeninizde hissediyorsunuz.

5. Kom El-Dikka kalıntıları.

5. Kom El-Dikka kalıntıları.

Bu bölge Roma döneminden kalmıştır. Kleopatra sonrası İskenderiye'nin nasıl şekillendiğini anlamak için harika bir bölge. Ayrıca burada antik tiyatro ve  yaşam alanlarını daha yakından gözlemleyebilirsiniz.

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6. Bibliotheca Alexandrina çevresi.

6. Bibliotheca Alexandrina çevresi.

Bu modern kütüphane yeni olsa da bulunduğu bölge antik bilgi merkezinin resmen ruhunu yaşatıyor. Bu kütüphanenin inşa edilme sebebi ise, Antik çağda dünyanın en büyük bilgi merkezlerinden biri olan ancak tarihte yok olan tarihi İskenderiye kütüphanesinin anısını yaşatmak için yapılmıştır. O yüzden burası gezenler için ayrı bir anlam kazanıyor.

7. Serapeum ve Pompey sütunu.

7. Serapeum ve Pompey sütunu.

İskenderiye'nin en görkemli antik kalıntılarından biri de Serapum ve Pompey sütunları. Bu sütunlar Helenistik ve Roma dönemlerine ait  en önemli arkeolojik sit alanlarından bir tanesidir. Günümüzde bu büyük tapınak kompleksinden geriye az şey kalsa da hala görülmeye değer. Bu kalıntılar bile şehrin büyüklüğünü anlamaya yeter.

8. Qaitbay Kalesi.

8. Qaitbay Kalesi.

Burası Kleopatra'nın döneminde limanın en kritik savunma ve giriş noktasıydı. Burasının inşa edildiği nokta ise Eski İskenderiye Feneri'nin (Pharos) tam bulunduğu noktada. Gün batımında denize karşı durunca bu antik limanı hayal etmek çok daha keyifli oluyor.

9. Ras El Tin sarayı.

9. Ras El Tin sarayı.

İskenderiye'nin limanına resmen hakim konumunda bir kraliyet sarayı olan Ras El Tin Kleopatra'nın siyasi gücünü yönettiği liman bölgesi olarak da bilinir. Günümüzde ise askeri bölge sınırları içerisinde yer almakta ve Mısır Deniz Kuvvetleri tarafından üs olarak kullanılmaktadır.

10. Stanley Köprüsü.

10. Stanley Köprüsü.

Modern bir yapı olsa da İskenderiye kıyı hattının en ikonik noktalarından bir tanesidir. Bu köprü ülkenin deniz üzerine inşa edilen ilk köprüsü unvanına sahip ikonik bir yapıdır. Ayrıca turistik cazibe merkezlerinden biridir.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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