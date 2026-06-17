Zamanın Durduğu Şehir: İskenderiye’de Kleopatra’nın İzini Sürebileceğiniz 10 Saklı Köşe
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Antik dünyanın en güçlü kadınlarından biri olan Kleopatra'nın izlerini taşıyan İskenderiye, ziyaret eden herkesi büyülüyor. Bu listede yer verdiğimiz her bölgede dolaşırken de sadece tarihi yapıları değil, Kleopatra'nın ruhunu da hissedeceksiniz. O zaman, zaman yolculuğumuza eşlik etmek için içeriği aşağı kaydırın!
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1. Kleopatra'nın batık saray kalıntıları.
2. Kom El Shoqafa yeraltı mezarları.
3. Montaza'dan uzak kıyı noktaları.
4. Antik liman bölgesi.
5. Kom El-Dikka kalıntıları.
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6. Bibliotheca Alexandrina çevresi.
7. Serapeum ve Pompey sütunu.
8. Qaitbay Kalesi.
9. Ras El Tin sarayı.
10. Stanley Köprüsü.
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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