onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
"Z Kuşağı Şımarıklığı" mı? İş Hayatına Giriş Yapan Z Kuşağının "Y" ile İmtihanı

"Z Kuşağı Şımarıklığı" mı? İş Hayatına Giriş Yapan Z Kuşağının "Y" ile İmtihanı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.02.2025 - 14:12

Kuşaklar arasındaki fark teknolojinin gelişmesiyle iyice belirginleşmeye başladı. Öyle ki artık kuşaklar daha kısa süre içerisinde farklılık gösteriyor. Örneğin 2025 yılından itibaren doğan bebekler artık 'beta' kuşağının birer üyesi. Onlar için yapay zeka oldukça normal, muhtemelen de ilerleyen yıllarda hayatlarının vazgeçilmezi haline gelecek. Kuşakların büyümesiyle çatışmalar da daha görünür hale geliyor. 

Mesela iş hayatına atılan Z kuşağının Y kuşağı iş arkadaşları ve yöneticileriyle olan imtihanı gibi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Z kuşağı, kendinden önceki kuşakların aksine tamamen teknoloji dünyasına adım atan ilk kuşak. Haliyle "kuşak çatışması" dediğimiz olay en çok da Z kuşağıyla yaşanıyor.

Z kuşağı, kendinden önceki kuşakların aksine tamamen teknoloji dünyasına adım atan ilk kuşak. Haliyle "kuşak çatışması" dediğimiz olay en çok da Z kuşağıyla yaşanıyor.

Bazı araştırmacılara göre yıllar değişkenlik gösterse de genel olarak kabul gören düşünce, Z kuşağının 1997 ile 2012 yılları arasında dünyaya geldiği. Bu yıllarda doğan çocuklar doğal olarak 'dijital çocuklar' olarak adlandırılıyor.

Z kuşağı üyeleri sosyal medyayı ve interneti avuçlarının içi gibi biliyor. Yeni çıkan ürünleri de öğrenmek için bi hayli hevesliler.

İnternetin ve sosyal medyanın etkisiyle Z kuşağı, kendinden önceki kuşaklara nazaran daha bireysel.

İnternetin ve sosyal medyanın etkisiyle Z kuşağı, kendinden önceki kuşaklara nazaran daha bireysel.

Bunun nedeni de bilginin daha erişilebilir olduğu bir dünyada yaşıyor olmaları. İstediklerine her an ulaşabilen Z kuşağı üyeleri, pek çok konu hakkında diğer kuşaklara nazaran daha çok bilgi sahibi. Çünkü bilgi, onların parmaklarının ucunda. Haliyle karar verme konusunda da başkalarına ihtiyaçları yok.

Gelelim iş hayatına: Z kuşağının ilk üyeleri son yıllarda iş hayatına atıldı. Bu da Y kuşağının Z kuşağını daha da yakından tanımasına sebep oldu.

Gelelim iş hayatına: Z kuşağının ilk üyeleri son yıllarda iş hayatına atıldı. Bu da Y kuşağının Z kuşağını daha da yakından tanımasına sebep oldu.

Y kuşağının da küçük yaşlardan itibaren teknolojiyle haşır neşir olduğunu ancak Z kuşağına göre daha az bireysel olduklarını belirtelim. Peki kuşaklar arasındaki bu farklar, çalışanlar tarafından nasıl yorumlanıyor?

Buyurunuz, iş yerinden gelen bir örnek;

Buyurunuz, iş yerinden gelen bir örnek;
twitter.com

Bu olaya gelen yorumlardan bazıları, bu durumun oldukça normal olduğunu savunuyor;

Bu olaya gelen yorumlardan bazıları, bu durumun oldukça normal olduğunu savunuyor;
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Gelelim Z kuşağının görüşlerine...

Gelelim Z kuşağının görüşlerine...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Yorum sizin!

Yorum sizin!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın