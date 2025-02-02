"Z Kuşağı Şımarıklığı" mı? İş Hayatına Giriş Yapan Z Kuşağının "Y" ile İmtihanı

Kuşaklar arasındaki fark teknolojinin gelişmesiyle iyice belirginleşmeye başladı. Öyle ki artık kuşaklar daha kısa süre içerisinde farklılık gösteriyor. Örneğin 2025 yılından itibaren doğan bebekler artık 'beta' kuşağının birer üyesi. Onlar için yapay zeka oldukça normal, muhtemelen de ilerleyen yıllarda hayatlarının vazgeçilmezi haline gelecek. Kuşakların büyümesiyle çatışmalar da daha görünür hale geliyor.

Mesela iş hayatına atılan Z kuşağının Y kuşağı iş arkadaşları ve yöneticileriyle olan imtihanı gibi!