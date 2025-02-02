"Z Kuşağı Şımarıklığı" mı? İş Hayatına Giriş Yapan Z Kuşağının "Y" ile İmtihanı
"Z Kuşağı Şımarıklığı" mı? İş Hayatına Giriş Yapan Z Kuşağının "Y" ile İmtihanı
Kuşaklar arasındaki fark teknolojinin gelişmesiyle iyice belirginleşmeye başladı. Öyle ki artık kuşaklar daha kısa süre içerisinde farklılık gösteriyor. Örneğin 2025 yılından itibaren doğan bebekler artık 'beta' kuşağının birer üyesi. Onlar için yapay zeka oldukça normal, muhtemelen de ilerleyen yıllarda hayatlarının vazgeçilmezi haline gelecek. Kuşakların büyümesiyle çatışmalar da daha görünür hale geliyor.
Mesela iş hayatına atılan Z kuşağının Y kuşağı iş arkadaşları ve yöneticileriyle olan imtihanı gibi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Z kuşağı, kendinden önceki kuşakların aksine tamamen teknoloji dünyasına adım atan ilk kuşak. Haliyle "kuşak çatışması" dediğimiz olay en çok da Z kuşağıyla yaşanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnternetin ve sosyal medyanın etkisiyle Z kuşağı, kendinden önceki kuşaklara nazaran daha bireysel.
Gelelim iş hayatına: Z kuşağının ilk üyeleri son yıllarda iş hayatına atıldı. Bu da Y kuşağının Z kuşağını daha da yakından tanımasına sebep oldu.
Buyurunuz, iş yerinden gelen bir örnek;
Bu olaya gelen yorumlardan bazıları, bu durumun oldukça normal olduğunu savunuyor;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Gelelim Z kuşağının görüşlerine...
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorum sizin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın