Yüzde Kaç Müzik Sevdalısısın?
Yüzde Kaç Müzik Sevdalısısın?
Müzik senin için bir tutku mu, yoksa sadece arka planda çalan bir ses mi? Kendini tam anlamıyla bir müzik sevdalısı mı hissediyorsun? Hadi, sorularımıza cevap ver ve müziğe olan aşkını yüzdeyle ölçelim! 🎶🔥
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1. Haftada ortalama kaç saat müzik dinliyorsun?
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2. Hangi müzik türünü tercih edersin?
3. Müzikle ilgili en sevdiğin aktivite ne?
4. Eğer bir enstrüman çalacak olsan bu ne olurdu?
5. Müzik hakkında ne kadar bilgi sahibisin?
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6. Hangi şarkıcıların konserine gitmekten hoşlanırsın?
7. Müzikle ilgili bir hobi veya aktiviten var mı?
8. Son soru! Eğer bir müzikal aleti icat etme şansın olsaydı, hangi türde bir alet icat etmek isterdin?
%100 Müzik Sevdalısı
%75 Müzik Tutkunu
%50!
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