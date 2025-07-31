Yüz Yağlarını mı Aldırmış? Wednesday'in 3. Sezonu ile Geri Dönen Jenna Ortega'nın Yüzündeki Değişim Olay Oldu!
Netflix'in fenomen dizisi Wednesday üçüncü sezonuyla geri dönmeye hazırlanırken, dizinin yıldızı Jenna Ortega da hem oyunculuğu hem de dış görünüşündeki değişimle yeniden gündemde. Genç yaşına rağmen kariyerinde büyük bir ivme yakalayan Ortega, özellikle son dönemde yüzündeki farklılıklarla dikkat çekiyor. Estetik müdahaleye dair söylentiler artarken o kareler X'te yorum yağmuruna tutuldu!
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Netflix'in popüler dizisi “Wednesday” için resmi olarak yeni sezon onayını vermişken 3. sezonun yayınlanmasına ise günler kaldı.
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Açık ton kaşlarıyla ve keskin çene hatlarıyla ortaya çıkan Jenna Ortega'nın sosyal medya kullanıcıları yüz yağlarını aldırdığını düşünmeye başladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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