Yüz Ortaktan On Yedisi: Kapısında Tabela Olmayan Kadınlar

Kayıtlı olmayan bir iş krediye başvuramıyor, bir fuarda stant açamıyor, büyük bir alıcıya fatura kesemiyor. Terzi Abla'nın en büyük müşterisi mahalledeki düğün sahipleriydi, daha ötesine hiç geçemedi. Annemin anlattığına göre bir gün semtteki bir okul, yüzlerce önlüğü ondan diktirmek istemiş. Fatura kesemediği için o iş başka bir atölyeye gitmiş. Annem bunu anlatırken 'çok üzülmüştü' demişti. Bence o gün kaybedilen sadece bir sipariş değildi. Kaybedilen, büyüyebilecek bir işin ilk basamağıydı.

Üniversitede girişimcilik dersi verdiğim sınıflarda her dönem benzer bir sahne yaşıyorum. Öğrencilerden dönem projesi olarak bir iş planı hazırlamalarını istiyorum. En titiz, en ayakları yere basan planlardan bazıları kız öğrencilerden geliyor. Rakamları defalarca kontrol ediyorlar, riskleri tek tek yazıyorlar. 'Ya tutmazsa?' sorusunu kendilerine benden önce soruyorlar.

Birkaç yıl önce bir öğrencim, köylerdeki küçük üreticilerin ev yapımı ürünlerini toplayıp şehirdeki kafelere ulaştırmayı düşünen bir proje hazırlamıştı. Sunumu bittiğinde sınıf ayakta alkışladı. Ders çıkışı yanıma geldi ve çok sakin bir sesle şunu söyledi: 'Hocam, bunu gerçekten yapacağım. Yalnız şirketi abimin adına kuracağız, babam öyle daha uygun görüyor.'

O cümleyi hâlâ unutamıyorum. İçinde ne bir şikâyet vardı ne de bir isyan. Sadece kabullenilmiş bir düzenin sakin sesi vardı. O gün ona ne söyleyeceğimi bilemedim, başımı sallayıp başarılar diledim. Sonradan çok düşündüm. Belki de söylemem gereken şuydu: Fikir senin, emek senin, uykusuz geceler senin olacaksa imza da senin olmalı.

Geçen dönem bu kez soruyu bütün sınıfa sordum: 'Yarın bir şirket kursanız, kimin adına kurarsınız?' Erkek öğrencilerin neredeyse tamamı hiç düşünmeden 'kendi adıma' dedi. Kız öğrencilerin cevapları daha uzun sürdü. Kimi 'önce ailemle konuşmam lazım' dedi, kimi 'birkaç yıl bir yerde çalışıp tecrübe kazanayım' dedi. Birkaç kişi gülümseyip omuz silkti. Bu cevaplarda bir yanlışlık yoktu. Sadece kendi adlarını bir kapıya yazmadan önce birinden izin almaları gerektiğini hisseden genç insanlar vardı. Oysa izin istemeleri gereken tek kişi kendileriydi.

Bir fikrin sahibi, onu ilk düşünen değil, altına imzasını atmaya cesaret edendir.

Çevremdeki kadın girişimcilerle konuştuğumda, önlerindeki engelin çoğu zaman bir yasak olmadığını duyuyorum. Kimse onlara 'şirket kuramazsın' demiyor. Söylenen çok daha yumuşak, çok daha masum görünen bir cümle: 'Ne gerek var?' Evden zaten yapıyorsun, vergiye ne gerek var. Eşinin adına açsan olmaz mı. Çocuklar biraz büyüsün, sonra bakarsın. Bu cümlelerin hiçbiri kötü niyetle kurulmuyor, hepsi birer koruma refleksi gibi duruyor. Sonuçta bir kadının işi yıllarca resmi dünyanın dışında, kimsenin göremediği bir yerde kalıyor.

Kimse ona 'yapma' demedi. Herkes sadece 'ne gerek var' dedi.

Kooperatiflerdeki yüzde 31,3'lük oran bence tam da bu yüzden çok şey anlatıyor. Kadınlar bir araya geldiklerinde, yük paylaşıldığında, risk tek bir kişinin omzunda kalmadığında kayıtlı dünyaya çok daha rahat adım atıyorlar. Köylerde, ilçelerde kurulan kadın kooperatiflerinin pek çoğu, yıllardır evlerde yapılan salçanın, eriştenin, el emeğinin resmi bir kimlik kazanmasından ibaret. Ürün aynı, emek aynı. Değişen şey, artık bir faturanın, bir kaşenin, kapıda bir ismin olması. Bazen bir kadını kayıtlı dünyaya taşıyan cesaret, yanında yürüyen on kadının varlığından geliyor.