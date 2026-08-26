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Yüz Bakımına Gösterdiğin Özeni Vücudun İçin de Göstermen İçin 10 Sebep

etiket Yüz Bakımına Gösterdiğin Özeni Vücudun İçin de Göstermen İçin 10 Sebep

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
26.08.2026 - 20:31
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Cilt bakımı denince çoğumuzun aklına ilk olarak serumlar, asitler ve nemlendiricilerle dolu bir yüz bakım rutini geliyor. Ancak cilt bariyerimiz çene hizasında sona ermiyor! Gün boyunca çevresel faktörlere, kıyafet sürtünmesine ve güneşin zararlı ışınlarına en az yüzümüz kadar maruz kalan vücudumuz da aynı ilgiyi fazlasıyla hak ediyor.

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1. Vücut aknesi gözeneklerin tıkanmasıyla oluşur.

Sırt, göğüs ve omuz bölgesindeki yağ bezleri en az yüzümüzdeki kadar aktiftir. Gün içinde biriken ter, dar kıyafetlerin yarattığı sürtünme ve ölü hücreler gözenekleri tıkayarak sivilce oluşumuna yol açar. Yüz bakımında tercih ettiğin salisilik asit veya çay ağacı yağı gibi arındırıcı içeriklerle vücudunu düzenli temizlemek bu sorunu tamamen ortadan kaldırır.

2. Yaşlanma belirtileri önce boyun ve ellerde başlar.

Yüzümüzü genç tutmak için büyük çaba harcarken genelde boyun, dekolte ve ellerimizi ihmal ederiz. Oysa kolajen kaybı ve ince çizgiler bu bölgelerde çok daha hızlı belirginleşir. Yüzün için kullandığın nemlendirici ve anti-aging içerikleri bu alanlara da düzenli olarak uygulamak, bütünsel bir gençlik görünümü elde etmeni sağlar.

3. Düzenli peeling pürüzsüz bir doku sağlar.

Bacaklarda oluşan koyu gözenek görünümü ile batıklar, cildin üst yüzeyinde biriken ölü hücrelerden kaynaklanır. Yüzüne gösterdiğin nazik soyma hassasiyetini vücuduna da taşıyarak BHA içerikli tonikler veya nazik eksfoliantlar kullandığında, cildindeki pürüzlerin yerini ipeksi bir yumuşaklığa bıraktığını görürsün.

4. Güneş koruması lekelerin önüne geçer.

Güneş kremi sürmeyi sadece yüzle sınırlamak, vücutta erken lekelenmelere, esneklik kaybına ve uzun vadede ciddi cilt sağlık sorunlarına davetiye çıkarır. Yaz kış fark etmeksizin dışarıda kalan omuz, kol ve dekolte bölgelerini güneşin zararlı UV ışınlarından korumak cildin canlılığını uzun süre korumasını sağlar.

5. Güçlü bir nem bariyeri kuruluğu engeller.

Sıcak duşlar, sert içerikli duş jelleri ve epilasyon yöntemleri, cildinin doğal bariyerine zarar verir. Cilt bariyeri zayıfladığında pul pul dökülmeler ve yoğun kuruluk baş gösterir. Seramid ve hyaluronik asit gibi destekleyici içeriklerle vücudunu nemlendirmek, nemi hapsederek cildin dayanıklılığını artırır.

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6. Eşit bir cilt tonu parlaklık kazandırır.

Dirseklerde, dizlerde veya güneş alan omuzlarda zamanla kararmalar ve renk eşitsizlikleri meydana gelebilir. Yüzündeki ton farklılıklarını gidermek için başvurduğun Niasinamid veya C vitamini gibi aydınlatıcı bileşenleri vücut bakımına dahil etmek, tepeden tırnağa ışıl ışıl ve eşit bir görünüm elde etmeni sağlar.

7. Masaj ve nemlendirme esnekliği korur.

Zamanla azalan kolajen üretimi, tüm vücutta sıkılık kaybına ve sarkmalara neden olur. Duş sonrasında kalça, karın ve kol bölgelerine nemlendirici veya sıkılaştırıcı ürünlerle yapılan masajlar, kan dolaşımını hızlandırarak cildin elastikiyetini belirgin şekilde artırır.

8. Nemi hapsetmek kaşıntı hissini bitirir.

Duştan çıktıktan hemen sonra hissettiğin o rahatsız edici gerginlik ve kaşıntı, cildinin acil nem çağrısıdır. Banyodan sonra cilt henüz hafif nemliyken uygulayacağın bir vücut yağı veya losyon, nemi alt katmanlara hapsederek gün boyu süren derin bir konfor sunar.

9. Özbakım rutinleri zihinsel rahatlama sağlar.

Vücut bakımı sadece estetik bir gereklilik değil, aynı zamanda günün yorgunluğunu atmak için mükemmel bir özbakım ritüelidir. Günün sonunda sevdiğin kokulara sahip ürünlerle vücuduna vakit ayırmak, kas gerilimini azaltır, stresi düşürür ve zihinsel olarak iyi hissetmene yardımcı olur.

10. Bakımlı bir cilt, özgüveni doğrudan etkiler.

Pürüzsüz, yumuşak ve sağlıkla parıldayan bir cilde sahip olmak, giydiğin her kıyafetin içinde çok daha rahat ve iyi hissetmeni sağlar. Kendi bedeninde yakaladığın bu konfor ve tazelik hissi, gün içindeki duruşuna ve moduna doğrudan yansır.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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