Yüz Bakımına Gösterdiğin Özeni Vücudun İçin de Göstermen İçin 10 Sebep

Yüzümüzü genç tutmak için büyük çaba harcarken genelde boyun, dekolte ve ellerimizi ihmal ederiz. Oysa kolajen kaybı ve ince çizgiler bu bölgelerde çok daha hızlı belirginleşir. Yüzün için kullandığın nemlendirici ve anti-aging içerikleri bu alanlara da düzenli olarak uygulamak, bütünsel bir gençlik görünümü elde etmeni sağlar.