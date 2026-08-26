Yüz Bakımına Gösterdiğin Özeni Vücudun İçin de Göstermen İçin 10 Sebep
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Cilt bakımı denince çoğumuzun aklına ilk olarak serumlar, asitler ve nemlendiricilerle dolu bir yüz bakım rutini geliyor. Ancak cilt bariyerimiz çene hizasında sona ermiyor! Gün boyunca çevresel faktörlere, kıyafet sürtünmesine ve güneşin zararlı ışınlarına en az yüzümüz kadar maruz kalan vücudumuz da aynı ilgiyi fazlasıyla hak ediyor.
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1. Vücut aknesi gözeneklerin tıkanmasıyla oluşur.
2. Yaşlanma belirtileri önce boyun ve ellerde başlar.
3. Düzenli peeling pürüzsüz bir doku sağlar.
4. Güneş koruması lekelerin önüne geçer.
5. Güçlü bir nem bariyeri kuruluğu engeller.
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6. Eşit bir cilt tonu parlaklık kazandırır.
7. Masaj ve nemlendirme esnekliği korur.
8. Nemi hapsetmek kaşıntı hissini bitirir.
9. Özbakım rutinleri zihinsel rahatlama sağlar.
10. Bakımlı bir cilt, özgüveni doğrudan etkiler.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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