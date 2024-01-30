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Yuva Hissi İçin Okuldan Evine Giden Öğrencinin Annesinden Gelen KYK Nevresimi Şoku Herkesi Güldürdü

Yuva Hissi İçin Okuldan Evine Giden Öğrencinin Annesinden Gelen KYK Nevresimi Şoku Herkesi Güldürdü

Twitter Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
30.01.2024 - 22:04

Okuldan memleketine döndükten sonra odasındaki KYK yurdu nevresimiyle karşılaşan Twitter kullanıcısının ayarları bozuldu. Tüm travmatik anıları tetiklenen kullanıcının duygularına tercüman olan birçok yorum geldi. Bizler de sizin için derledik.👇

Kaynak: https://twitter.com/rektorbahar/statu...
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Yuva sıcaklığı için evine giden Twitter kullanıcısına KYK yurdu temalı nevresim takımı travmalarını tekrar yaşattı.

Yuva sıcaklığı için evine giden Twitter kullanıcısına KYK yurdu temalı nevresim takımı travmalarını tekrar yaşattı.
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Benzer durumu yaşayanlardan da birbirinden komik cevaplar geldi.

Benzer durumu yaşayanlardan da birbirinden komik cevaplar geldi.
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Yurt olayı böyle bir şey işte. Sadece kalanlar anlayabiliyor...

Yurt olayı böyle bir şey işte. Sadece kalanlar anlayabiliyor...
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Bi' kontrol etmek lazım.

Bi' kontrol etmek lazım.
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Acaba nerede satılıyor çok merak ettim.☺️

Acaba nerede satılıyor çok merak ettim.☺️
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6 kişilik oda koktu bile.

6 kişilik oda koktu bile.
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🥲 🥲 🥲

🥲 🥲 🥲
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Bizde de durumlar hala aynı.

Bizde de durumlar hala aynı.
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Travmalar tekrar yaşanıyor insanın içinde.

Travmalar tekrar yaşanıyor insanın içinde.
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Sakın nasıl diye sormayın.😂

Sakın nasıl diye sormayın.😂
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Hem de ev sıcaklığı ararken bu manzarayla karşılaşmak...

Hem de ev sıcaklığı ararken bu manzarayla karşılaşmak...
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
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