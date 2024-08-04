Yusuf Dikeç'ten Robert Downey Jr.'a Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Atarak Güldüren X Kullanıcıları
Yusuf Dikeç'ten Robert Downey Jr.'a Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Atarak Güldüren X Kullanıcıları
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1. Başlıyoruz!
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2. +1
3. Ah şu anneler...
4. Bu doğru:
5. Kıyaslamalara doyamıyoruz...
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6. Yakışırdı...
7. Tam isabet tespit!
8. Mubiciler ses verin...
9. Sakın abi sakın... (W dizisi)
10. Anlık kraliçe:
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11. E yani...
12. Az kaldı satın alacak valla Marvel'ı falan...
13. Alicent'ın genel haller...
15. Bu adam ne etti size he? Tamam şey, lafımı geri alıyorum...
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16. Haftaya görüşmek üzere...
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