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Yusuf Dikeç'ten Robert Downey Jr.'a Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Atarak Güldüren X Kullanıcıları

Yusuf Dikeç'ten Robert Downey Jr.'a Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Atarak Güldüren X Kullanıcıları

Twitter dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 14:02

Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da X/Twitter kullanıcılarının paylaştığı birbirinden komik dizi ve film tweetleriyle karşınızdayız. Keyifli okumalar dileriz.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. +1

2. +1
twitter.com

3. Ah şu anneler...

3. Ah şu anneler...
twitter.com

4. Bu doğru:

4. Bu doğru:
twitter.com

5. Kıyaslamalara doyamıyoruz...

5. Kıyaslamalara doyamıyoruz...
twitter.com
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6. Yakışırdı...

6. Yakışırdı...
twitter.com

7. Tam isabet tespit!

7. Tam isabet tespit!
twitter.com

8. Mubiciler ses verin...

8. Mubiciler ses verin...
twitter.com

9. Sakın abi sakın... (W dizisi)

9. Sakın abi sakın... (W dizisi)
twitter.com

10. Anlık kraliçe:

10. Anlık kraliçe:
twitter.com
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11. E yani...

11. E yani...
twitter.com

12. Az kaldı satın alacak valla Marvel'ı falan...

12. Az kaldı satın alacak valla Marvel'ı falan...
twitter.com

13. Alicent'ın genel haller...

13. Alicent'ın genel haller...
twitter.com

14. Coşturdu valla!

15. Bu adam ne etti size he? Tamam şey, lafımı geri alıyorum...

15. Bu adam ne etti size he? Tamam şey, lafımı geri alıyorum...
twitter.com
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16. Haftaya görüşmek üzere...

16. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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