Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları Türkiye’de Kredi Çekebilir mi? Gereken Şartlar Neler?
Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları Türkiye’de Kredi Çekebilir mi? Gereken Şartlar Neler?
Bu içeriğimizde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına odaklanıyoruz! Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye'deki bankalardan kredi çekebiliyor mu? Kredi çekmenin şartları nelerdir? Gelin birlikte öğrenelim!
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Öncelikle ilk sorumuzun cevabını verelim: Evet, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da kredi çekebiliyor fakat bazı değişiklikler bulunuyor.
Genellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları konut kredisine başvuruyor.
Tabii ki krediye başvurmak için öncelikle bazı belgeler gerekiyor.
Gelir durumunuzu, maaş bordrosunu da başvuru sırasında iletmelisiniz.
Belgelere ek olarak kredi notunuzun da çekmek istediğiniz krediye uygun olması gerekiyor.
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Kredi başvurusu yapacağınız bankada hesabınız olması hem gelir beyanı hem de aktifliğinizi göstermek için önemli olacaktır.
Krediniz onaylandıktan sonra doğrudan mevcut hesabınıza aktarılacağı için o bankada hesabınızı da aktif şekilde tutmanız önemli.
Kredi başvurunuzu yurt dışında olduğunuz için internet şubelerden, müşteri hizmetlerinden veya mobil şubeden yapabilirsiniz.
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