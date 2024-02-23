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Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları Türkiye’de Kredi Çekebilir mi? Gereken Şartlar Neler?

etiket Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları Türkiye’de Kredi Çekebilir mi? Gereken Şartlar Neler?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 14:01

Bu içeriğimizde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına odaklanıyoruz! Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye'deki bankalardan kredi çekebiliyor mu? Kredi çekmenin şartları nelerdir? Gelin birlikte öğrenelim!

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Öncelikle ilk sorumuzun cevabını verelim: Evet, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da kredi çekebiliyor fakat bazı değişiklikler bulunuyor.

Öncelikle ilk sorumuzun cevabını verelim: Evet, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da kredi çekebiliyor fakat bazı değişiklikler bulunuyor.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ikâmetgahının adresleri farklı olduğu için kredi süreçlerinde bazı farklı prosedürler oluyor.

Genellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları konut kredisine başvuruyor.

Genellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları konut kredisine başvuruyor.

Mortgage kredisi olarak da bilinen bu krediden belirli bir peşinat vererek ve varsa tapularınızı da beyan ederek şartları da karşılamanız halinde yararlanabiliyorsunuz. Bununla birlikte taşıt ve farklı kredi türlerinden de yararlanabiliyorsunuz.

Tabii ki krediye başvurmak için öncelikle bazı belgeler gerekiyor.

Tabii ki krediye başvurmak için öncelikle bazı belgeler gerekiyor.

Bu belgeler arasında pasaportunuz, yurt dışında ikamet ettiğiniz adresi gösteren belge, gelir belgesi ve eğer çalışıyorsanız çalışan belgeleri gerekiyor.

Gelir durumunuzu, maaş bordrosunu da başvuru sırasında iletmelisiniz.

Gelir durumunuzu, maaş bordrosunu da başvuru sırasında iletmelisiniz.

Çünkü bankalar genellikle kredi başvurularında gelir durumunu değerlendirirler. Yurt dışında çalışan bir kişinin düzenli bir geliri olduğunu kanıtlamak için belgeler sunması gerekebilir. Gelirinizi gösteren belgeler arasında maaş bordroları, vergi beyannameleri veya banka hesap özetleri bulunabilir.

Belgelere ek olarak kredi notunuzun da çekmek istediğiniz krediye uygun olması gerekiyor.

Belgelere ek olarak kredi notunuzun da çekmek istediğiniz krediye uygun olması gerekiyor.

Bankalar, kredi başvurularını değerlendirirken kredi geçmişinizi göz önüne alırlar. Yüksek bir kredi notu, kredi çekme şansını artırabilir. Yurt dışında yaşayan bir bireyin de düzenli kredi ödemeleri yaparak kredi notunu olumlu yönde etkilemesi önemlidir.

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Kredi başvurusu yapacağınız bankada hesabınız olması hem gelir beyanı hem de aktifliğinizi göstermek için önemli olacaktır.

Kredi başvurusu yapacağınız bankada hesabınız olması hem gelir beyanı hem de aktifliğinizi göstermek için önemli olacaktır.

Tabii ki günümüzde o bankada hesabınız yoksa bile internet ve mobil şubeler üzerinden açmak oldukça kısa sürüyor.

Krediniz onaylandıktan sonra doğrudan mevcut hesabınıza aktarılacağı için o bankada hesabınızı da aktif şekilde tutmanız önemli.

Krediniz onaylandıktan sonra doğrudan mevcut hesabınıza aktarılacağı için o bankada hesabınızı da aktif şekilde tutmanız önemli.

Eğer hesabınız yoksa da kredi başvuru sürecinde hesabınız açılıyor tabii ki.

Kredi başvurunuzu yurt dışında olduğunuz için internet şubelerden, müşteri hizmetlerinden veya mobil şubeden yapabilirsiniz.

Kredi başvurunuzu yurt dışında olduğunuz için internet şubelerden, müşteri hizmetlerinden veya mobil şubeden yapabilirsiniz.

Tabii ki Türkiye'deyseniz belirli belgelerle şubelere giderek de başvurunuzu yapabilirsiniz.

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