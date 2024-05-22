Yönetmen Metin Erksan'ın Aşık Veysel Hakkında 1952'de Dile Getirdiği Ağır Sözler X'te Tartışmaya Açıldı!

X'te @bayhakangungor adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, yönetmen Metin Erksan’ın ilk filmi Karanlık Dünya için 1952'de verdiği bir söyleşide Aşık Veysel ve senaryoyu yazan Bedri Rahmi Eyüboğlu hakkında söylediklerini sosyal medyaya taşıdı. Söz konusu söyleşi X'te tartışmaya açıldı. Detaylar içerikte!