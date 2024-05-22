Yönetmen Metin Erksan'ın Aşık Veysel Hakkında 1952'de Dile Getirdiği Ağır Sözler X'te Tartışmaya Açıldı!
Yönetmen Metin Erksan'ın Aşık Veysel Hakkında 1952'de Dile Getirdiği Ağır Sözler X'te Tartışmaya Açıldı!
X'te @bayhakangungor adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, yönetmen Metin Erksan’ın ilk filmi Karanlık Dünya için 1952'de verdiği bir söyleşide Aşık Veysel ve senaryoyu yazan Bedri Rahmi Eyüboğlu hakkında söylediklerini sosyal medyaya taşıdı. Söz konusu söyleşi X'te tartışmaya açıldı. Detaylar içerikte!
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Aşık Veysel hiç kuşkusuz Türkiye'nin en önemli halk ozanlarından biridir. Yaşamı, şiirleri ve sazıyla Anadolu kültürünün önemli bir temsilcisi olan sanatçı eserlerinde kendi zor yaşamından ve Anadolu insanının sorunlarından bahsetmiştir.
"Uzun İnce Bir Yoldayım", "Benim Sadık Yarim Kara Topraktır" gibi pek çok eseri, Türk halk müziğinin ve şiirinin başyapıtları arasında yer alır. Çocuk yaşta geçirdiği çiçek hastalığı nedeniyle iki gözünü de kaybetse de bu engel, onun sanatına olan tutkusunu engellememiş, aksine sazı ve sözleriyle geniş kitlelere ulaşmasına vesile olmuştur.
Onun zorlu hayatını Susuz Yaz, Yılanların Öcü ve Sevmek Zamanı filmleriyle tanınan usta yönetmen Metin Erksan 1952 yılında "Karanlık Dünya / Aşık Veysel'ın Hayatı" filmiyle sinemaya taşımıştır. Ancak bu film pek çok sinema eleştirmenine ve izleyene göre çok başarılı sayılmamıştır. Kaldı ki filmi henüz 23 yaşında bir gençken çeken Erksan'ın söylemlerine bakılırsa o da aynı şeyleri düşünmektedir.
Ancak yönetmen Metin Erksan'ın bu düşünceleri sadece filmle sınırlı değil. X'te @bayhakangungor adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, Erksan’ın 1952'de yaptığı bir söyleşide Âşık Veysel ve senaryoyu yazan Bedri Rahmi Eyüboğlu hakkında söylediklerini sosyal medyaya taşıdı.
Erksan'ın Beraber dergisinde Aşık Veysel hakkında geri ve basit ifadelerini kullandığını aktardı.
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Metin Erksan söyleşide “Ben şöyle düşünmüştüm: ‘Pir Sultan Abdalların, Dadaloğullarının bugünkü benzerinin hayatını filme alıyorum.’ Yazık ki düşündüğümün aksi oldu. Nitekim Veysel’i köylüler de sevmiyor" demiş.
Erksan'ın ithamları Aşık Veysel ile sınırlı kalmamış:
Paylaşım sahibinin "Karanlık Dünya / Aşık Veysel'ın Hayatı" filminden paylaştığı bir sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
Peki oldukça tartışmalı olan bu paylaşıma sosyal medyada nasıl yorumlar yapıldı? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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