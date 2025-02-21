“Yoldan Çıkmış Kadın” Gerçekten Özgür mü?
“Yoldan Çıkmış Kadın” Gerçekten Özgür mü?
Verdi’nin zamansız operası La Traviata (1853) bu sezon İstanbul Devlet Opera Balesi tarafından sahnelenmeye başladı. Yüzlerce kez dinlediğim, sahnede defalarca izlediğim, derslerde “hasta/kırılgan kadın” imgesini anlatırken sık sık gönderme yaptığım eserin ilk temsilerine birine gittim heyecanla. Guiseppe Verdi ile Alexander Dumas’nın karşılaşması, ayna metaforunun nüanslı kullanımı, yaratıcı reji buluşları, masalsı dekor ve güçlü kadrosuyla ilk andan itibaren büyülü dünyasına çekiverdi beni.
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İlk perdede Hale Soner’ın büyük başarıyla yorumladığı “Sempre Libera” (Daima Özgür(üm) aryasını dinlerken aklıma daha önce hiç sormadığım bir soru geldi: Verdi’nin yoldan çıkmış ikonik kahramanı Violetta Valery özgür müydü gerçekten?
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Dilerseniz bu soruya cevap vermeden, hikâyelerin geçtiği 19. yüzyıla gidelim ve le demi-monde (yarı-dünya) ve courtesan kavramları üzerinden dönemin ruhunu hissetmeyi deneyelim.
Nedeni Violetta’nın onu pırıltılı dünyasından çekip çıkaran, ona pastoral bir hayat sunan sevgilisi Alfredo’nun babası Giorgio Germont’un tehditkâr ricasını geri çevirmeyip birlikte yaşadıkları evi terk etmesi.
Yazının başında sorduğum soruya dönecek olursak, Violetta’nın özgürlüğü bir illüzyon aslında, “Canı ne istiyorsa” yapamıyor.
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