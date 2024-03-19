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Yoksulluk Arttıkça Yardıma Muhtaç Kişi Sayısı Artıyor: Türkiye'de Milyonlarca Ev Yardımla Geçiniyor

Yoksulluk Arttıkça Yardıma Muhtaç Kişi Sayısı Artıyor: Türkiye'de Milyonlarca Ev Yardımla Geçiniyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
19.03.2024 - 15:52

Yoksul vatandaşların sayısı hızla yükselirken, sadece 2023 yılında 2,3 milyon kişi geçinebilmek için sosyal yardımlara başvurdu.

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Türkiye'de 4,4 milyon kişinin yardımsız geçinemediği ortaya çıktı.

Türkiye'de 4,4 milyon kişinin yardımsız geçinemediği ortaya çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2023 yılı faaliyet raporuna göre, Türkiye'de yoksulluğun artışı çarpıcı boyutlara ulaştı. 

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın aktardığı verilere göre, 2022 yılında 17,6 milyon kişi sosyal yardımlardan yararlanırken, 2023 yılında bu sayı 19 milyon 957 bin 824 kişiye ulaştı.

Sosyal yardımla geçinen vatandaş sayısı 20 milyona yaklaşırken, TÜİK verilerine göre 85 milyon 372 bin 377 kişi olan nüfusta, 4 kişiden biri yardıma muhtaç durumda yaşıyor.

Sosyal yardımla geçinen vatandaş sayısı 20 milyona yaklaşırken, TÜİK verilerine göre 85 milyon 372 bin 377 kişi olan nüfusta, 4 kişiden biri yardıma muhtaç durumda yaşıyor.

Sosyal yardımla geçinebilen hane sayısı 4 milyon 989 bin 456 olurken, 2018 yılında 43 milyar lira ödenen sosyal yardımlar, 2019’da 55 milyar, 2020’de 69 milyar, 2021’de 97,8 milyar lira olmuştu.

2022 yılında 151,9 milyar TL ödenen sosyal yardımlar, 2023 yılında iki katını aşarak 305,9 milyar TL oldu.

2022 yılında 151,9 milyar TL ödenen sosyal yardımlar, 2023 yılında iki katını aşarak 305,9 milyar TL oldu.

2018 sonrası sosyal yardımlar yüzde 611 oranında artarken, sosyal yardıma muhtaç hane sayısı da 3 milyon 494 bin 932'den 4 milyon 989 bin 456 haneye çıktı.

Elektrik desteği alan yoksul vatandaşlara ödenen yardımlar da arttı.

Elektrik desteği alan yoksul vatandaşlara ödenen yardımlar da arttı.

2019 yılında elektrik desteği alan hane sayısı 1,3 milyon olurken, 2023 yılında 4,3 milyon haneye çıktı.

Temel gereksinimlerini karşılayamayarak gıda yardımı alan hane sayısı 2023 yılında 1 milyona yaklaşırken, 3 milyon 509 bin 427 kişiye gıda yardımı yapıldı.

Temel gereksinimlerini karşılayamayarak gıda yardımı alan hane sayısı 2023 yılında 1 milyona yaklaşırken, 3 milyon 509 bin 427 kişiye gıda yardımı yapıldı.
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DİSK'in asgari ücret araştırmasına göre, 2002 yılında asgari ücret altında ücret alanların oranı yüzde 18,5 olurken, 2022 yılında bu oran yüzde 33,8’e çıktı.

DİSK'in asgari ücret araştırmasına göre, 2002 yılında asgari ücret altında ücret alanların oranı yüzde 18,5 olurken, 2022 yılında bu oran yüzde 33,8’e çıktı.

2024 yılı itibarıyla 17 bin 2 TL olan asgari ücrete karşılık, Türk-İş'in açlık sınırı 16 bin 257 TL, Bisam açlık sınırı da 16 bin 100 TL oldu. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul'da geçinme maliyeti 55 bin 321 TL olmuştu.

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