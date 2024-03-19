Yoksulluk Arttıkça Yardıma Muhtaç Kişi Sayısı Artıyor: Türkiye'de Milyonlarca Ev Yardımla Geçiniyor
Yoksulluk Arttıkça Yardıma Muhtaç Kişi Sayısı Artıyor: Türkiye'de Milyonlarca Ev Yardımla Geçiniyor
Yoksul vatandaşların sayısı hızla yükselirken, sadece 2023 yılında 2,3 milyon kişi geçinebilmek için sosyal yardımlara başvurdu.
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Türkiye'de 4,4 milyon kişinin yardımsız geçinemediği ortaya çıktı.
Sosyal yardımla geçinen vatandaş sayısı 20 milyona yaklaşırken, TÜİK verilerine göre 85 milyon 372 bin 377 kişi olan nüfusta, 4 kişiden biri yardıma muhtaç durumda yaşıyor.
2022 yılında 151,9 milyar TL ödenen sosyal yardımlar, 2023 yılında iki katını aşarak 305,9 milyar TL oldu.
Elektrik desteği alan yoksul vatandaşlara ödenen yardımlar da arttı.
Temel gereksinimlerini karşılayamayarak gıda yardımı alan hane sayısı 2023 yılında 1 milyona yaklaşırken, 3 milyon 509 bin 427 kişiye gıda yardımı yapıldı.
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DİSK'in asgari ücret araştırmasına göre, 2002 yılında asgari ücret altında ücret alanların oranı yüzde 18,5 olurken, 2022 yılında bu oran yüzde 33,8’e çıktı.
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