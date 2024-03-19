Yoksulluk Arttıkça Yardıma Muhtaç Kişi Sayısı Artıyor: Türkiye'de Milyonlarca Ev Yardımla Geçiniyor

2024 yılı itibarıyla 17 bin 2 TL olan asgari ücrete karşılık, Türk-İş'in açlık sınırı 16 bin 257 TL, Bisam açlık sınırı da 16 bin 100 TL oldu. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul'da geçinme maliyeti 55 bin 321 TL olmuştu.