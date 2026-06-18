YKS Ne Zaman, Saat Kaçta? TYT, AYT, YDT Oturum Saatleri ve Sınav Süreleri 2026
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Milyonlarca öğrenci, hayallerindeki üniversiteye ulaşmak için ter döküyor. Öğrenciler, ÖSYM'nin hazırladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayıma başladı. TYT, AYT, YDT olmak üzere toplam üç oturum halinde uygulanacak olan sınav için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM, üniversite sınavının takvim detaylarını paylaştı.
Peki YKS ne zaman, hangi gün?
İşte 2026 TYT ve AYT oturum saatleri !
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YKS Ne Zaman?
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TYT Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?
AYT Oturum Saatleri
Üniversite Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2026?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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