YKS Ne Zaman, Saat Kaçta? TYT, AYT, YDT Oturum Saatleri ve Sınav Süreleri 2026

YKS, bu hafta sonu (20-21 Haziran) tarihlerinde yapılacak. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanacak.

İlk gün (20 Haziran) TYT oturumu yapılacak ve tüm adaylar katılım sağlayacak. İkinci gün ise oturumlar şeklinde AYT ve YDT kısımları yapılacak.

2026 YKS sınavı ile üniversite adayları, hayallerindeki üniversiteye ve mesleğe kavuşmak için ter dökecek. ÖSYM tarafından açıklanan takvim ile YKS'ye dair sınav günleri, oturum saatleri ve adayların bilmesi gereken tüm detaylar netleşti.