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YKS Ne Zaman, Saat Kaçta? TYT, AYT, YDT Oturum Saatleri ve Sınav Süreleri 2026

YKS Ne Zaman, Saat Kaçta? TYT, AYT, YDT Oturum Saatleri ve Sınav Süreleri 2026

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
18.06.2026 - 09:52
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Milyonlarca öğrenci, hayallerindeki üniversiteye ulaşmak için ter döküyor. Öğrenciler, ÖSYM'nin hazırladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayıma başladı. TYT, AYT, YDT olmak üzere toplam üç oturum halinde uygulanacak olan sınav için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM, üniversite sınavının takvim detaylarını paylaştı.

Peki YKS ne zaman, hangi gün? 

İşte 2026 TYT ve AYT oturum saatleri !

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YKS Ne Zaman?

YKS Ne Zaman?

YKS, bu hafta sonu (20-21 Haziran) tarihlerinde yapılacak. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanacak.

İlk gün (20 Haziran) TYT oturumu yapılacak ve tüm adaylar katılım sağlayacak. İkinci gün ise oturumlar şeklinde AYT ve YDT kısımları yapılacak.

2026 YKS sınavı ile üniversite adayları, hayallerindeki üniversiteye ve mesleğe kavuşmak için ter dökecek. ÖSYM tarafından açıklanan takvim ile YKS'ye dair sınav günleri, oturum saatleri ve adayların bilmesi gereken tüm detaylar netleşti.

TYT Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?

TYT Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?

TYT, YKS oturumlarının ilkidir ve tüm adaylar bu sınava giriş yapar. Ardından AYT ve YDT oturumları düzenlenir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk aşaması Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. 

ÖSYM takvimine göre TYT oturumu saat 10.15'te başlayacak. 

TYT'ye Son Giriş Saati

TYT için sınav binalarına son giriş saati 10.00'dur. Saat 10.00'dan sonra gelen hiçbir aday binalara alınmaz.

AYT Oturum Saatleri

AYT Oturum Saatleri

Lisans programlarını hedefleyen ve sayısal, eşit ağırlık, sözel puan türlerinde yarışacak adaylar, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) katılacak. AYT, 21 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. Hafta sonunun ikinci gününde düzenlenen AYT, 10.15'te başlayacak.

AYT Kaçta Bitiyor?

AYT, 180 dakika (3 saat) sürecek ve oturum 13.15'te tamamlanacak.

AYT Son Giriş Ne Zaman?

AYT'ye son giriş, saat 10.00'dur. Bu saatten sonra binaya gelen hiçbir aday binalara alınmayacaktır. 

YDT Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?

Dil puanıyla tercih yapmayı planlayan adaylar, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girecek. YDT, 21 Haziran 2026 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.

YDT, saat 15.45'te başlayacak. Bu oturum için son giriş saati 15.30'dur. Adaylara 80 soru için 120 dakika (2 saat) süre verilecek, dolayısıyla YDT oturumu saat 17.45 itibarıyla bitecek.

Üniversite Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2026?

Üniversite Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2026?

2026 YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacaktır.

Adaylar TYT, AYT ve YDT puanlarını ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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