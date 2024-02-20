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Yine Rusya Yine Suikast: Helikopterle Birlikte Ukrayna’ya Sığınan Asker Öldürüldü

Yine Rusya Yine Suikast: Helikopterle Birlikte Ukrayna’ya Sığınan Asker Öldürüldü

Rusya Ukrayna
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.02.2024 - 10:57

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşın en ilginç anlarından biri de Ukrayna’ya sığınan Rus asker olmuştu. Helikopter pilotu olan Maksym Kuzminov, kullandığı helikopter ile birlikte Ukrayna’ya sığınmıştı. Kuzminov’un, İspanya’da bir otoparkta öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Maksym Kuzminov, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta ailesiyle birlikte Ukrayna’ya sığınmıştı.

Maksym Kuzminov, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta ailesiyle birlikte Ukrayna’ya sığınmıştı.

Ukrayna’nın “Synytsia Operasyonu” ismini verdiği olay, uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Ukrayna’nın “Synytsia Operasyonu” ismini verdiği olay, uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Maksym Kuzminov’un, İspanya’nın güneyindeki Alicante kentinde öldürüldüğü ortaya çıktı.

Maksym Kuzminov’un, İspanya’nın güneyindeki Alicante kentinde öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ukrayna istihbaratı, Kiev basınına verdiği demeçte Maksym Kuzminov’un öldürüldüğünü doğruladı.

Ukrayna istihbaratı, Kiev basınına verdiği demeçte Maksym Kuzminov’un öldürüldüğünü doğruladı.

Ukrayna ve İspanya basınında çıkan haberlere göre; Kuzminov bir otoparkta en az 5 kurşun ile öldürülmüş. Polisler soruşturmanın henüz sonuçlanmadığını bildirse de Kuzminov’un ölümünden Rusya’nın sorumlu olduğu iddia ediliyor. Kuzminov’un ölümü için, sosyal medyada eski Rus istihbaratı “KGB işbaşında” yorumları yapıldı.

Ukrayna ve İspanya basınında çıkan haberlere göre; Kuzminov bir otoparkta en az 5 kurşun ile öldürülmüş. Polisler soruşturmanın henüz sonuçlanmadığını bildirse de Kuzminov’un ölümünden Rusya’nın sorumlu olduğu iddia ediliyor. Kuzminov’un ölümü için, sosyal medyada eski Rus istihbaratı “KGB işbaşında” yorumları yapıldı.
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Olay yerinden görüntüler 👇

Rusya’da son olarak Putin’in en büyük muhaliflerinden olan Aleksey Navalny’nin ceza evinde ölü olarak bulunmuştu.

Rusya’da son olarak Putin’in en büyük muhaliflerinden olan Aleksey Navalny’nin ceza evinde ölü olarak bulunmuştu.

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