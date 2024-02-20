Yine Rusya Yine Suikast: Helikopterle Birlikte Ukrayna’ya Sığınan Asker Öldürüldü

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşın en ilginç anlarından biri de Ukrayna’ya sığınan Rus asker olmuştu. Helikopter pilotu olan Maksym Kuzminov, kullandığı helikopter ile birlikte Ukrayna’ya sığınmıştı. Kuzminov’un, İspanya’da bir otoparkta öldürüldüğü ortaya çıktı.