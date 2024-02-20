Yine Rusya Yine Suikast: Helikopterle Birlikte Ukrayna’ya Sığınan Asker Öldürüldü
Yine Rusya Yine Suikast: Helikopterle Birlikte Ukrayna’ya Sığınan Asker Öldürüldü
Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşın en ilginç anlarından biri de Ukrayna’ya sığınan Rus asker olmuştu. Helikopter pilotu olan Maksym Kuzminov, kullandığı helikopter ile birlikte Ukrayna’ya sığınmıştı. Kuzminov’un, İspanya’da bir otoparkta öldürüldüğü ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Maksym Kuzminov, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta ailesiyle birlikte Ukrayna’ya sığınmıştı.
Ukrayna’nın “Synytsia Operasyonu” ismini verdiği olay, uzun süre gündemi meşgul etmişti.
Maksym Kuzminov’un, İspanya’nın güneyindeki Alicante kentinde öldürüldüğü ortaya çıktı.
Ukrayna istihbaratı, Kiev basınına verdiği demeçte Maksym Kuzminov’un öldürüldüğünü doğruladı.
Ukrayna ve İspanya basınında çıkan haberlere göre; Kuzminov bir otoparkta en az 5 kurşun ile öldürülmüş. Polisler soruşturmanın henüz sonuçlanmadığını bildirse de Kuzminov’un ölümünden Rusya’nın sorumlu olduğu iddia ediliyor. Kuzminov’un ölümü için, sosyal medyada eski Rus istihbaratı “KGB işbaşında” yorumları yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Olay yerinden görüntüler 👇
Rusya’da son olarak Putin’in en büyük muhaliflerinden olan Aleksey Navalny’nin ceza evinde ölü olarak bulunmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda