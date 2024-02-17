Rusya’da Muhaliflerin Şüpheli Ölümleri: 24 Yıllık Putin İktidarının Listesi Kabarık

Rusya’da Putin’in en büyük muhaliflerinden olan Aleksey Navalny’nin cezaevinde hayatını kaybetmesi, Rusya’daki muhalif ölümlerini akıllara getirdi. 24 yılldır iktidarda olan Putin’e muhaliflik yapan birçok kişi şüpheli şekilde hayatını kaybetti.