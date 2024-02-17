Rusya’da Muhaliflerin Şüpheli Ölümleri: 24 Yıllık Putin İktidarının Listesi Kabarık
Rusya’da Muhaliflerin Şüpheli Ölümleri: 24 Yıllık Putin İktidarının Listesi Kabarık
İçeriğin Devamı Aşağıda
Rusya'nın Kutup Bölgesi'ndeki cezaevinde olan muhalif lider Aleksey Navalny'nin hayatını kaybettiği açıklandı.
Karar’da yer alan derlemeye göre; Rusya’da Putin’e muhalif olan farklı meslek gruplarından birçok kişi şüpheli şekilde hayatını kaybetti.
Wagner özel güvenlik şirketinin kurucusu Yevgeny Prigojin, 2023'te bir uçak kazasında öldü. Bu olay, Wagner'in Rus hükümetine karşı başarısız isyanının ardından gerçekleşti ve Prigojin'in ölümü pek çok soru işaretini beraberinde getirdi.
Anna Politkovskaya, Putin'in politikalarını eleştiren ve Çeçenistan'daki savaşları cesurca haberleştiren bir gazeteciydi. 2006'da, evinin önünde öldürülen Politkovskaya'nın ölümü, basın özgürlüğüne yönelik ciddi bir darbe olarak kaydedildi.
Eski bir KGB ajanı olan Alexander Litvinenko, 2006'da Londra'da radyoaktif polonyum-210 ile zehirlenerek öldürüldü. Bu olay, İngiltere ve Rusya arasındaki ilişkileri zedelerken, Litvinenko'nun ölümü Kremlin'in uluslararası alandaki imajını da kötüleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2009'da İngiltere'ye kaçan iş insanı Alexander Perepilitchni, 2012'de koşu yaparken ölü bulundu. Zehirlenme ihtimali üzerinde durulsa da, İngiliz yetkililer kesin bir sonuca varmadı.
Boris Nemtsov, Putin hükümetinin sert eleştirmenlerindendi. 2015'te, Kremlin yakınlarında öldürüldü ve bu suikast, Rusya'da siyasi muhalefete yönelik tehdidin boyutlarını gözler önüne serdi.
Rus milyarder Boris Berezovsky, Putin yönetimi ile ters düşmesinin ardından İngiltere'ye sığınarak orada yaşamaya başladı. Moskova'nın etkili siyasi ve iş insanlarından biri olan Berezovsky, 23 Mart 2013'te Londra yakınlarındaki evinde ölü bulundu. Onun ani ölümü, Rusya'nın dış politikası ve Putin'e muhalif olanların akıbeti üzerine soru işaretleri uyandırdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Onların yaptığı doğrdur değildir adamlar suçludur değildir onu tartışmıyorum ama,vatan hainlerine yapılacak en iyi şey zehirle itlaf etmektir,ne kadar vatana... Devamını Gör