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Yılların Arkadaşlıklarını Bitirmelerine Sebep Olan Tartışmaları Paylaşarak Bizi Kalbimizden Vuran 15 Kişi

Yılların Arkadaşlıklarını Bitirmelerine Sebep Olan Tartışmaları Paylaşarak Bizi Kalbimizden Vuran 15 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 09:31

Kalbimizi derinden sarsan 15 kişi, yıllar süren dostluklarına son veren tartışmalarını paylaşıyor. Bu kişilerin deneyimleri, dostlukların nasıl incelikli ve kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor. 

Sizin de benzer tecrübeleriniz olduysa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Yaşadığım psikolojik sorunlardan dolayı bir hastanede tedavi görüyordum ve orada hemşire olan çalışan bir arkadaşım merakından dolayı bütün kayıtlarıma bakmıştı."

1. "Yaşadığım psikolojik sorunlardan dolayı bir hastanede tedavi görüyordum ve orada hemşire olan çalışan bir arkadaşım merakından dolayı bütün kayıtlarıma bakmıştı."

'Daha sonra partide hep beraber sarhoşken hastalığımdan konu açtı ve herkesin ortasında ilaçlarımdan konuştu. 15 yıllık arkadaşlığımız benim için orada bitti.'

2. "Takıldığı insanların arkasından konuşurdu ve başkalarına bunu yapıyorsa, aynısını bana niye yapmasın ki diye düşündüm."

2. "Takıldığı insanların arkasından konuşurdu ve başkalarına bunu yapıyorsa, aynısını bana niye yapmasın ki diye düşündüm."

3. "Arkadaş grubumuzdan bir çocuğun hisleriyle oynadığını fark ettim ve bu hareketi ondan soğumama sebep oldu."

3. "Arkadaş grubumuzdan bir çocuğun hisleriyle oynadığını fark ettim ve bu hareketi ondan soğumama sebep oldu."

4. "Çocuğumu düşürdüğümü söylediğimde ilk tepkileri beni haftaya olan partiye çağırmaktı ve 20 yıllık arkadaşlığımızı orada kestim."

4. "Çocuğumu düşürdüğümü söylediğimde ilk tepkileri beni haftaya olan partiye çağırmaktı ve 20 yıllık arkadaşlığımızı orada kestim."

5. "Konu ne olursa olsun her şeyi o biliyormuş gibi davranıyordu ve bir süre sonra bu huyundan sıkıldım."

5. "Konu ne olursa olsun her şeyi o biliyormuş gibi davranıyordu ve bir süre sonra bu huyundan sıkıldım."
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6. "Arkadaş grubumuzdan birisinin nişanlısıyla beraber olduğunu duyduğumda hemen neden bunu yaptığını sordum ve bana, 'neden kızdın ki? Sonuçta senin nişanlın değil,' dedi."

6. "Arkadaş grubumuzdan birisinin nişanlısıyla beraber olduğunu duyduğumda hemen neden bunu yaptığını sordum ve bana, 'neden kızdın ki? Sonuçta senin nişanlın değil,' dedi."

'O an gerçek renklerini görmüş gibi hissettim.'

7. "Bir gün yüzüme bakıp, 'benim makyaj yapmaya ihtiyacım olmasa da, senin çok var!' dedi ve o zaman gerçek yüzünü görmüş oldum."

7. "Bir gün yüzüme bakıp, 'benim makyaj yapmaya ihtiyacım olmasa da, senin çok var!' dedi ve o zaman gerçek yüzünü görmüş oldum."

8. "Babam vefat ettiğinde aradığım arkadaşım, beni teselli etmeye çalışmak yerine yeni aldığı tişörtünden bahsetmeye başladı."

8. "Babam vefat ettiğinde aradığım arkadaşım, beni teselli etmeye çalışmak yerine yeni aldığı tişörtünden bahsetmeye başladı."

9. "Ağır bir hastalık geçiriyordum ve yaklaşık 3 ay boyunca hastanede kalmam gerekti."

9. "Ağır bir hastalık geçiriyordum ve yaklaşık 3 ay boyunca hastanede kalmam gerekti."

'Bu sırada +25 yıllık arkadaşım bir kez bile beni ziyarete gelmedi ve sebebini sorduğumda, 'benim için gerekli zihinsel güce' sahip olmadığını söyledi...'

10. "Yeni karısının benimle arkadaş olmamı istemediğini söyledi ve 10 yıllık arkadaşlığımız çöpe gitti."

10. "Yeni karısının benimle arkadaş olmamı istemediğini söyledi ve 10 yıllık arkadaşlığımız çöpe gitti."
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11. "Tanrıya inanmadığım için stres ve anksiyete yaşamayı hak ettiğimi söyledi."

11. "Tanrıya inanmadığım için stres ve anksiyete yaşamayı hak ettiğimi söyledi."

12. "Annem vefat ettiğinde doğal olarak sürekli ondan bahsediyordum ve arkadaşlarım birisi, 'sürekli ölmüş annen hakkında konuşup duruyorsun,' dedi."

12. "Annem vefat ettiğinde doğal olarak sürekli ondan bahsediyordum ve arkadaşlarım birisi, 'sürekli ölmüş annen hakkında konuşup duruyorsun,' dedi."

'Onunla bir daha konuşmadık.'

13. "Uzun bir tartışmanın ardından düşünce hakkıma saygı duyup duymadığını sordum ve hayır dediğinde hemen masadan ayrıldım."

13. "Uzun bir tartışmanın ardından düşünce hakkıma saygı duyup duymadığını sordum ve hayır dediğinde hemen masadan ayrıldım."

'O günden sonra bir daha konuşmadık.'

14. "Bunca zamandır arkamdan konuştuğunu öğrendim."

14. "Bunca zamandır arkamdan konuştuğunu öğrendim."

15. "Beni kıskanıyordu ve ne zaman iyi bir şey yapsam sürekli kötü bir noktasını bulurdu. Sonunda hayatımda bu negatifliğe ihtiyacım olmadığını fark ettim."

15. "Beni kıskanıyordu ve ne zaman iyi bir şey yapsam sürekli kötü bir noktasını bulurdu. Sonunda hayatımda bu negatifliğe ihtiyacım olmadığını fark ettim."

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ömer

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