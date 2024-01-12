Yılın Yıldızları Ödül Töreninin En Şık ve Rüküş İsimlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Yılın Yıldızları Ödül Töreninin En Şık ve Rüküş İsimlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Geçtiğimiz akşam '22. Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni' gerçekleştirildi. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla beraber birçok ünlü isim ödüllerine kavuştu. Magazin dünyasına damga vuran gecede kimlerin neler giydiği çok konuşuldu.
Özel gecenin en şık ve en rüküş ünlülerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz.
Hazırsanız, hadi buyurun ankete! 👇
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1. Beren Saat
2. Dilan Çiçek Deniz
3. Uraz Kaygılaroğlu
4. Nurgül Yeşilçay
5. Ece Üner
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6. Berfu Yenenler
7. Ali Biçim & Mesut Can Tomay
8. Burak Deniz
9. Serenay Sarıkaya
10. Derya Uluğ
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11. Selahattin Paşalı
12. Zeynep Bastık
13. İbrahim Selim
14. Acun Ilıcalı
15. Norm Ender
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16. Emir Can İğrek
17. Emre Aslan
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biri de çıkıp bunlar ne giymiş dememiş hepsi arkadaşlarla kahve içmeye çıkıp töreni son anda hatırlamış gibiler
Kimse ciddiye almamış töreni herhalde, güne gider gibi giyinmişler.
o kadar paraya bu iğrenç kıyafetler ayyy hepsi birbirinden berboo