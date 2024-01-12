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Yılın Yıldızları Ödül Töreninin En Şık ve Rüküş İsimlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Yılın Yıldızları Ödül Töreninin En Şık ve Rüküş İsimlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
12.01.2024 - 16:01

Geçtiğimiz akşam '22. Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni' gerçekleştirildi. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla beraber birçok ünlü isim ödüllerine kavuştu. Magazin dünyasına damga vuran gecede kimlerin neler giydiği çok konuşuldu. 

Özel gecenin en şık ve en rüküş ünlülerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz.

Hazırsanız, hadi buyurun ankete! 👇

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1. Beren Saat

1. Beren Saat

2. Dilan Çiçek Deniz

2. Dilan Çiçek Deniz

3. Uraz Kaygılaroğlu

3. Uraz Kaygılaroğlu

4. Nurgül Yeşilçay

4. Nurgül Yeşilçay

5. Ece Üner

5. Ece Üner
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6. Berfu Yenenler

6. Berfu Yenenler

7. Ali Biçim & Mesut Can Tomay

7. Ali Biçim & Mesut Can Tomay

8. Burak Deniz

8. Burak Deniz

9. Serenay Sarıkaya

9. Serenay Sarıkaya

10. Derya Uluğ

10. Derya Uluğ
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11. Selahattin Paşalı

11. Selahattin Paşalı

12. Zeynep Bastık

12. Zeynep Bastık

13. İbrahim Selim

13. İbrahim Selim

14. Acun Ilıcalı

14. Acun Ilıcalı

15. Norm Ender

15. Norm Ender
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16. Emir Can İğrek

16. Emir Can İğrek

17. Emre Aslan

17. Emre Aslan

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shinigami

biri de çıkıp bunlar ne giymiş dememiş hepsi arkadaşlarla kahve içmeye çıkıp töreni son anda hatırlamış gibiler

darria

Kimse ciddiye almamış töreni herhalde, güne gider gibi giyinmişler.

Deborah Crimson

o kadar paraya bu iğrenç kıyafetler ayyy hepsi birbirinden berboo