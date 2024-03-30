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Yılın En Güzel Günleri Geldi: Evinize Baharı Getirecek Bahar Temizliği Nasıl Yapılır?

etiket Yılın En Güzel Günleri Geldi: Evinize Baharı Getirecek Bahar Temizliği Nasıl Yapılır?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 13:46

Bahar gelirken, evler de temizlik yapılması için bekliyor. İşte bahar temizliğinin adım adım yapılma şekli....

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İşe, plan ve program yaparak başlayın.

İlk olarak, hangi odalardan başlayacağınıza karar verin. Genellikle en çok kullanılan odalardan başlamak mantıklı olacaktır. Gerekli malzemeleri ve ekipmanları temin edin. Temizlik maddeleri, bezler, fırçalar, süpürgeler, ve temizlik eldivenlerini bir yerde toplayın.

Akabinde odaları boşaltmaya başlayın ki rahat temizlik yapmanız için elverişli bir ortam olsun.

Akabinde odaları boşaltmaya başlayın ki rahat temizlik yapmanız için elverişli bir ortam olsun.

Temizliğe başlamadan önce odaları mümkün olduğunca boşaltın. Mobilyaları ve diğer eşyaları başka bir odaya veya koridora taşıyın. Dolapları ve rafları boşaltın, içlerini temizleyin ve düzenleyin.

Bahar temizliğine tozları alarak devam edin.

Bahar temizliğine tozları alarak devam edin.

Her odanın tozunu alın. Mobilyaların üst yüzeylerini, rafları, çerçeveleri ve diğer dekoratif eşyaları temizleyin. Bir toz bezi veya temiz bir bez kullanabilirsiniz. Perdeleri, stor perdeleri ve panjurları temizlemeyi unutmayın. Gerekirse yıkayın veya silin.

Sırada pencere ve aynalar var.

Pencerelerin iç ve dış yüzeylerini temizleyin. Sıcak sabunlu su veya cam temizleyicileri bu iş için kullanabilirsiniz. Aynaları, cam masaları ve diğer cam yüzeyleri silin. Cam temizleyici ve mikrofiber bez kullanarak parmak izlerini ve lekeleri çıkarın.

Ve bahar temizliği, bu aşamadan sonra ivme kazanıyor. Zeminleri temizleye başlayın.

Halıları süpürge veya halı temizleyici ile iyice temizleyin. Ahşap, laminant, seramik gibi sert zeminleri temizleyin. Islak bir bez veya uygun temizlik ürünleri kullanarak lekeleri ve kirleri çıkartın. Bir nevi bal dök yala olsun yani! 😄

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Mobilyalar beklemez.

Mobilyalar beklemez.

Mobilyaların dış yüzeylerini silin. Koltukları vakumlayın ve gerekirse lekeleri çıkarın. Derin temizlik yapmak istiyorsanız, mobilya kumaşlarını temizleyici veya buhar temizleyici ile temizleyin.

Bir evin en önemli bölümü kuşkusuz mutfak! Bu yüzden sırada mutfak temizliği var.

Dolapları ve tezgahları temizleyin. İçlerini boşaltın, silin ve düzenleyin. Fırın, mikrodalga fırın, ocak ve buzdolabını temizleyin. Lavaboyu, muslukları ve tezgah üstlerini temizleyin. Yüzeyleri parlatmayı da atlamayın.

Banyoya giriş yapılıyor! Malzemelerinizi toplayıp banyoya geçin. Burası biraz hassas bir bölge, unutmayın.

Duş, küvet, lavabo ve tuvaleti temizleyin. Kireç ve kirleri çıkarmak için biraz çaba harcamanız gerekli. Aynaları temizleyin ve banyo aksesuarlarını silin. Havluları değiştirin ve gerekirse yıkayın.

Artık neredeyse bahar temizliğinin sonuna geldiniz.

Temizlik yaptığınız odaları tekrar gözden geçirin ve eksik bir şey var mı diye kontrol edin. Mobilyaları ve diğer eşyaları odalara geri yerleştirin. İhtiyaç duyduğunuzda, düzenlemeler yapın veya gereksiz eşyaları bağışlayın veya atın.

Kahvenizi alın, arkanıza yaslanıp baharın ve temizliğin tadını çıkartın!

Kahvenizi alın, arkanıza yaslanıp baharın ve temizliğin tadını çıkartın!

Zafer artık sizin! Hem dünyaya hem de evinize bahar geldi...

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