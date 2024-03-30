Yılın En Güzel Günleri Geldi: Evinize Baharı Getirecek Bahar Temizliği Nasıl Yapılır?
Yılın En Güzel Günleri Geldi: Evinize Baharı Getirecek Bahar Temizliği Nasıl Yapılır?
Bahar gelirken, evler de temizlik yapılması için bekliyor. İşte bahar temizliğinin adım adım yapılma şekli....
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İşe, plan ve program yaparak başlayın.
Akabinde odaları boşaltmaya başlayın ki rahat temizlik yapmanız için elverişli bir ortam olsun.
Bahar temizliğine tozları alarak devam edin.
Sırada pencere ve aynalar var.
Ve bahar temizliği, bu aşamadan sonra ivme kazanıyor. Zeminleri temizleye başlayın.
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Mobilyalar beklemez.
Bir evin en önemli bölümü kuşkusuz mutfak! Bu yüzden sırada mutfak temizliği var.
Banyoya giriş yapılıyor! Malzemelerinizi toplayıp banyoya geçin. Burası biraz hassas bir bölge, unutmayın.
Artık neredeyse bahar temizliğinin sonuna geldiniz.
Kahvenizi alın, arkanıza yaslanıp baharın ve temizliğin tadını çıkartın!
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