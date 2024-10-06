Yıldızı Parlamaya Devam Ediyor: Milli Futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'ta Ayın Oyuncusu Seçildi!
Yıldızı Parlamaya Devam Ediyor: Milli Futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus'ta Ayın Oyuncusu Seçildi!
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, ayın en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü. Ödül, Cagliari karşılaşması öncesi genç yıldıza takdim edildi.
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, geçtiğimiz ay gösterdiği iyi performansın karşılığını aldı.
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Eylül ayında Juventus formasıyla 5 karşılaşmaya çıkan 19 yaşındaki genç golcü, bu maçlarda kaydettiği 1 golle takımına katkı sağladı.
Juventus, Cagliari ile oynanacak maç öncesinde Kenan Yıldız'a ödülünü takdim etti.
Gösterdiği başarıdan ötürü milli futbolcumuza destek mesajları da geldi 👇
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