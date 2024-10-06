Manchester City-Fulham Maçında Raul Jimenez'in Topukla Yaptığı Asist Tüm Dünyada Konuşuldu!
Manchester City-Fulham Maçında Raul Jimenez'in Topukla Yaptığı Asist Tüm Dünyada Konuşuldu!
Dün Manchester City ile Fulham arasında oynanan maçta Raul Jimenez öyle bir asist yaptı ki, görenler şaştı kaldı. Jimenez'in asisti Manchester City'nin galibiyetinin bile önüne geçerken, topukla yapılan bu asist dünyanın dört bir yanında konuşuldu.
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Premier Lig'in 7. haftasında Manchester City ile Fulham, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
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Karşılaşma 3-2'lik Manchester City galibiyetiyle son bulurken, Raul Jimenez'in Andreas Pereira'ya yaptığı asist unutulmazlar arasına girdi.
''Bu asist City'nin galibiyetinden daha büyük''
''Yılın asisti! Açıkçası bu asist golden daha iyi''
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''Eğer en iyi asiste ödül verilirse, işte size bir şaheser''
''Sezonun şu ana kadarki en iyi asisti''
''Raul'den ne asist ama!''
''Tüm zamanların en iyi Meksikalı oyuncusu''
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