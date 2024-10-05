Jose Mourinho'nun Önünden Geçen Bir Kadına Baktığı O Anlar Sosyal Medyada Çok Konuşuldu!
Jose Mourinho'nun Önünden Geçen Bir Kadına Baktığı O Anlar Sosyal Medyada Çok Konuşuldu!
Dün akşam Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u ağırladı. Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu teknik direktörü Jose Mourinho da karşılaşmayı takip edenler arasındaydı.
Portekizli teknik adamın önünden geçen bir kadına baktığı anlar objektiflere yansıdı. Sosyal medyada konuşulan bu görüntü üzerine birçok espri yapıldı.
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Turkish Airlines Euroleague'in yeni sezon açılış karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşı karşıya geldi.
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Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 82-71 kazanırken, seyirciler arasında tanıdık bir yüz de vardı.
Portekizli teknik adamın önünden geçen bir kadına bakması ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yerini aldı.
Sosyal medya da bu görüntüye kayıtsız kalmadı👇
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