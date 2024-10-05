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Jose Mourinho'nun Önünden Geçen Bir Kadına Baktığı O Anlar Sosyal Medyada Çok Konuşuldu!

Jose Mourinho'nun Önünden Geçen Bir Kadına Baktığı O Anlar Sosyal Medyada Çok Konuşuldu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
05.10.2024 - 15:35

Dün akşam Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u ağırladı. Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu teknik direktörü Jose Mourinho da karşılaşmayı takip edenler arasındaydı. 

Portekizli teknik adamın önünden geçen bir kadına baktığı anlar objektiflere yansıdı. Sosyal medyada konuşulan bu görüntü üzerine birçok espri yapıldı.

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Turkish Airlines Euroleague'in yeni sezon açılış karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşı karşıya geldi.

Turkish Airlines Euroleague'in yeni sezon açılış karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 82-71 kazanırken, seyirciler arasında tanıdık bir yüz de vardı.

Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 82-71 kazanırken, seyirciler arasında tanıdık bir yüz de vardı.

Portekizli teknik adamın önünden geçen bir kadına bakması ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Portekizli teknik adamın önünden geçen bir kadına bakması ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

O anları şuradan izleyebilirsiniz 👇

Sosyal medya da bu görüntüye kayıtsız kalmadı👇

Sosyal medya da bu görüntüye kayıtsız kalmadı👇
twitter.com
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