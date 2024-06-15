Yıldız Falına Göre Yıldız Gibi Parlayacağın Yıl Ne Zaman?
Yıldız Falına Göre Yıldız Gibi Parlayacağın Yıl Ne Zaman?
Yıldız falına göre yıldız gibi parlayacağın yıl ne zaman söylüyoruz?
Eğer hazırsan;
Haydi testee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Doğduğun yılın son rakamını seçer misin?
3. Doğduğun ayı da seçer misin?
4. Doğum saatini de öğrenelim.
5. Annenin doğum yılının son rakamını da seçer misin?
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6. Son olarak babanın doğduğu günü öğrenelim!
Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇
Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇
Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇
Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇
Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇
Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇
Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇
Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇
Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇
Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇
Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇
Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇
Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇
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