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Yıldız Falına Göre Yıldız Gibi Parlayacağın Yıl Ne Zaman?

Yıldız Falına Göre Yıldız Gibi Parlayacağın Yıl Ne Zaman?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
15.06.2024 - 15:01

Yıldız falına göre yıldız gibi parlayacağın yıl ne zaman söylüyoruz?

Eğer hazırsan;

Haydi testee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Doğduğun yılın son rakamını seçer misin?

3. Doğduğun ayı da seçer misin?

4. Doğum saatini de öğrenelim.

5. Annenin doğum yılının son rakamını da seçer misin?

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6. Son olarak babanın doğduğu günü öğrenelim!

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

Senin yıldız gibi parlayacağın yıl;👇

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