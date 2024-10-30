Yılbaşında Kuzey Işıklarıyla Büyüleneceğiniz Laponya’da Yapmanız Gereken 12 Şey

Laponya'nın en ünlü hayvanlarından biri ren geyikleridir. Mükemmel görüntüleri ile sizi büyülemeleri yetmezmiş gibi bir de sizi güzel bir safari turuna çıkarırlar. Kar her tarafı kaplamış, geyiklerin ilerlerken çıkardığı sesler ve Lapon kültürünün önemli bir parçası olan kızaklar... Unutulmaz bir an yaşarsınız.