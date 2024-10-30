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Yılbaşında Kuzey Işıklarıyla Büyüleneceğiniz Laponya’da Yapmanız Gereken 12 Şey

etiket Yılbaşında Kuzey Işıklarıyla Büyüleneceğiniz Laponya’da Yapmanız Gereken 12 Şey

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 18:01

Yılbaşını Laponya'da geçirmek demek bir masalın içine girip büyülü anlar yaşamak demek... Kış aktiviteleri, muazzam doğası ve farklı kültürü ile sizi bambaşka bir dünyaya götürecek bu yere gelin birlikte bakalım!

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1. Kuzey ışıklarını izleyerek büyülenin.

1. Kuzey ışıklarını izleyerek büyülenin.

Laponya dendiği zaman akla ilk gelen şey Aurora Borealis'tir. Karanlığın hakim olduğu bir kış gecesi mucizevi doğa olayını izleyerek büyülenebilirsiniz. Özel turlara katılabilir ya da cam iglo konaklama yerlerinde kalarak Kuzey Işıkları'nın arasında dinlenebilirsiniz.

2. Ren Geyikleri ile gezerek etrafı görün.

2. Ren Geyikleri ile gezerek etrafı görün.

Laponya'nın en ünlü hayvanlarından biri ren geyikleridir. Mükemmel görüntüleri ile sizi büyülemeleri yetmezmiş gibi bir de sizi güzel bir safari turuna çıkarırlar. Kar her tarafı kaplamış, geyiklerin ilerlerken çıkardığı sesler ve Lapon kültürünün önemli bir parçası olan kızaklar... Unutulmaz bir an yaşarsınız.

3. Noel Baba Köyü'nü ziyaret edin.

3. Noel Baba Köyü'nü ziyaret edin.

Laponya'nın Rovaniemi kasabasına gitmelisiniz! Noel Baba'nın resmi evi olarak kabul edilen yere uğrayarak bir selam verin. Tanışıp mektup gönderebilirsiniz. Hatta atölyesine uğrayarak Noel Baba'nın ne işler çevirdiğini görebilirsiniz.

4. Husky kızağı ile maceraya atılın.

4. Husky kızağı ile maceraya atılın.

Heyecan arıyorsanız kesinlikle bu aktiviteyi yapmalısınız! Birbirinden güzel husky köpeklerinin çektiği kızaklara binerek hızlı bir şekilde kayabilirsiniz. Karlarla kaplı ormanların arasında kayarak adrenalin dolu anlar yaşamak eminim unutulmaz olur!

5. Buz otellerinde kalarak eşsiz bir deneyim yaşayın.

5. Buz otellerinde kalarak eşsiz bir deneyim yaşayın.

Benzersiz bir deneyim için buz otellerine bakın! Her yıl yeniden inşa edilen bu oteller tamamen buz ve karlarla kaplı... Sanat eseri olarak ele alabileceğimiz bu yerlerde uyuma fırsatınız var. Eksi derecelerde sıcak tutan uyku tulumlarınız ile burada eşsiz bir deneyim yaşayabilirsiniz.

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6. Kar ayakkabınızı giyip yürüyüşe çıkın.

6. Kar ayakkabınızı giyip yürüyüşe çıkın.

Kar ayakkabılarınızı hemen giyin ve kendinizi karların arasına atın! Derin karlarda rahatça yürüyebilmeniz için tasarlanmış bu ayakkabılar ile bir rehberin arkasına takılıp Laponya'nın doğasında kaybolabilirsiniz. Geyikler, tilkiler ve tavşanlarla karşılaşabilirsiniz!

7. Ice Karting ile eğlenceli vakitler geçirin.

7. Ice Karting ile eğlenceli vakitler geçirin.

Buz pistinde go-kart kullanmak! Hayal etmesi bile insanı heyecanlandırır. Hız ve eğlence bir araya geliyor. Bununla kalmıyor soğuk ve buzlu bir zeminde süzülebiliyorsunuz. Kendinizden geçeceğinize eminim!

8. Saunaya girerek sıcak-soğuk arasında gidip gelin.

8. Saunaya girerek sıcak-soğuk arasında gidip gelin.

Finlandiya'nın ünlü sauna kültürü kendini Laponya'da bol bol gösterir. Karlı kaplı manzaralar eşliğinde geleneksel bir Fin saunasına girip ardından da kar banyosu yapabilirsiniz.

9. SantaPark'ta yılbaşı eğlencesine katılın.

9. SantaPark'ta yılbaşı eğlencesine katılın.

SantaPark, Noel Baba'nın eğlence merkezi olarak tasarlanmış bir parktır. Yılbaşında büyülü ışıklarla donatılmış bu parkta elflerle tanışabilirsiniz. Noel ruhunu buram buram hissederek eğlenebilirsiniz. Müzikler, ışıklar ve neşeli insanlar bir arada olur!

10. Buz balıkçılığı yaparak unutulmaz anlar yaşayın.

10. Buz balıkçılığı yaparak unutulmaz anlar yaşayın.

Donmuş göllerin üzerinde açılan yuvarlak deliklerde yapılan buz balıkçılığı, Laponya'daki en farklı deneyimlerden biridir. Kışın bile sevilen bu aktiviteye katılarak yerel halk ile tanışabilirsiniz. Ayrıca doğa ile baş başa kalmış olursunuz.

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11. SnowVillage'a giderek bir keşfe katılın.

11. SnowVillage'a giderek bir keşfe katılın.

Her yıl farklı temalar kendini gösteriyor. Tamamen buzdan inşa edilen SnowVillage'da estetik ve buzdan heykellere bakabilirsiniz. Bunların yanı sıra yine buzdan barlarda ve restoranlarda vakit geçirebilirsiniz. Masalların içerisinde gibi hissedebilirsiniz.

12. Kuzey Kutbu Dairesi'ni simgeleyen çizgiyi geçin.

12. Kuzey Kutbu Dairesi'ni simgeleyen çizgiyi geçin.

Rovaniemi'de bulunan bu çizgiyi geçtiğinizde tüyleriniz diken diken olur... Yılbaşı süslemeleri, ışıklandırmalar ile sizi sizden alacak bir yer! İnsanların bolca fotoğraf çektirdiği bu popüler yere gitmelisiniz.

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