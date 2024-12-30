Yılbaşı Öncesinde İnternetten Bilet Satılan Cinsel İçerikli Partiye Polis Baskını Yapıldı

Yılbaşı öncesi İçişleri Bakanlığı ve buna bağlı Emniyet Müdürlükleri önlemlerini artırdı. Terör ve asayiş konularında işi sıkı tutan emniyet olumsuz bir durum yaşanmaması için önlemlerini alıyor. Farklı adreslere yapılan baskınlarda geçtiğimiz gün 3 IŞİD militanı yakalanmıştı. Bugünse farklı bir baskın haberi gündeme geldi. İnternetten izi sürülen kişilere yapılan baskında cinsel içerikli parti hazırlığı yapıldığı görüldü.