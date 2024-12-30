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Yılbaşı Öncesinde İnternetten Bilet Satılan Cinsel İçerikli Partiye Polis Baskını Yapıldı

Yılbaşı Öncesinde İnternetten Bilet Satılan Cinsel İçerikli Partiye Polis Baskını Yapıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.12.2024 - 14:11

Yılbaşı öncesi İçişleri Bakanlığı ve buna bağlı Emniyet Müdürlükleri önlemlerini artırdı. Terör ve asayiş konularında işi sıkı tutan emniyet olumsuz bir durum yaşanmaması için önlemlerini alıyor. Farklı adreslere yapılan baskınlarda geçtiğimiz gün 3 IŞİD militanı yakalanmıştı. Bugünse farklı bir baskın haberi gündeme geldi. İnternetten izi sürülen kişilere yapılan baskında cinsel içerikli parti hazırlığı yapıldığı görüldü.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesinde cinsel içerikli videoların paylaşıldığını belirledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesinde cinsel içerikli videoların paylaşıldığını belirledi.

Polis ekipleri, suç kayıtları bulunan iki şüphelinin Kadıköy'de bir kafede yılbaşı öncesi bir parti düzenlemeyi planladığını da tespit etti.

Polis ekipleri, suç kayıtları bulunan iki şüphelinin Kadıköy'de bir kafede yılbaşı öncesi bir parti düzenlemeyi planladığını da tespit etti.

Partinin düzenleneceği adreste yapılan aramalarda, 2 adet kırbaç, 1 bel korsesi, 1 sırt korsesi, 2 kapalı eldiven, 2 tasma zinciri, 2 bel kemeri, 5 bağlama halatı, "BDSM tahtası" olarak tabir edilen 1 boyunduruk, 2 bağlama zinciri, 1 oyun çarkı, 4 maske, 2 vücut aksesuarı ve 1 tasma ele geçirildi.

Partinin düzenleneceği adreste yapılan aramalarda, 2 adet kırbaç, 1 bel korsesi, 1 sırt korsesi, 2 kapalı eldiven, 2 tasma zinciri, 2 bel kemeri, 5 bağlama halatı, "BDSM tahtası" olarak tabir edilen 1 boyunduruk, 2 bağlama zinciri, 1 oyun çarkı, 4 maske, 2 vücut aksesuarı ve 1 tasma ele geçirildi.

Operasyonda 2 organizatörün de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili olarak ifadeleri alınan 23 kişi serbest bırakıldı. Partiyi organize eden L.S. ve T.T. isimli 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonda 2 organizatörün de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili olarak ifadeleri alınan 23 kişi serbest bırakıldı. Partiyi organize eden L.S. ve T.T. isimli 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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