Jandarma Astsubay Alımları Başladı! Başvurular Ne Zaman Bitiyor?
Jandarma Astsubay Alımları Başladı! Başvurular Ne Zaman Bitiyor?
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı için 3 bin 340, Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise 200 olmak üzere toplamda 3 bin 540 astsubayın istihdam edileceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi jandarma astsubay alımı için araştırmalara başladı.
Peki, jandarma astsubay alımları başladı mı, jandarma astsubay başvuruları ne zamana kadar devam edecek ve nasıl başvuru yapılır? Aradığınız soruların cevabı içeriğimizde!
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Jandarma Astsubay Alımları Başladı mı?
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Jandarma Astsubay Alımı İçin Başvuru Tarihi Ne Zaman?
Jandarma Astsubay Alımı İçin Başvuru Nasıl Yapılır?
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