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Jandarma Astsubay Alımları Başladı! Başvurular Ne Zaman Bitiyor?

Jandarma Astsubay Alımları Başladı! Başvurular Ne Zaman Bitiyor?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
30.12.2024 - 13:41

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı için 3 bin 340, Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise 200 olmak üzere toplamda 3 bin 540 astsubayın istihdam edileceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi jandarma astsubay alımı için araştırmalara başladı.

Peki, jandarma astsubay alımları başladı mı, jandarma astsubay başvuruları ne zamana kadar devam edecek ve nasıl başvuru yapılır? Aradığınız soruların cevabı içeriğimizde!

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Jandarma Astsubay Alımları Başladı mı?

Jandarma Astsubay Alımları Başladı mı?

Jandarma astsubay alımlarının bugünden itibaren başladığı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında 3 bin 107'si erkek, 233'ü kadın olmak üzere 3 bin 340 astsubay temin edilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı için de güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarında 175'i erkek, 25'i kadın olmak üzere 200 astsubayın istihdamı sağlanacak.

Jandarma Astsubay Alımı İçin Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Jandarma Astsubay Alımı İçin Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Jandarma astsubay alımı başvuruları 30 Aralık 2024 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise 15 Ocak 2025 saat 23.59 olarak belirlendi.

Jandarma Astsubay Alımı İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Jandarma Astsubay Alımı İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Bugünden itibaren başlayan başvurular 15 Ocak 2025 saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris web adresi ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Başvuru sürecine ilişkin ilanın detaylarına da jandarma.gov.tr ve kamuilan.sbb.gov.tr gibi internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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