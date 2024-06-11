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Yeşilçam'ın En Yakışıklı Aktörlerinden Biri Olan Murat Soydan'ın En İyi Filmleri

Yeşilçam'ın En Yakışıklı Aktörlerinden Biri Olan Murat Soydan'ın En İyi Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 16:53

Murat Soydan, Türk sinemasının tanınmış aktörlerinden biridir. Özellikle 1960'lar ve 1970'lerde pek çok filmde rol alarak ün kazandı. Yakışıklılığı ve karizmatik duruşuyla dönemin romantik ve aksiyon filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Ünlü oyuncu bugün (11 Haziran 2024) 83 yaşında hayata veda etti. Gelin onu en iyi filmleriyle hep birlikte uğurlayalım.

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1. Yalan Yıllar (1968)

1. Yalan Yıllar (1968)

IMDb: 6.6

Lale, kendisinden yaşça büyük doktor Adnan ile evlenir ancak doktor balayında kalp krizi geçirir. Hastanedeki tek oksijen cihazı Tarık adındaki bir adama takılır. Adnan ölünce, Lale ölümünden sorumlu olarak Tarık'ı görür. Kendini affettirmeye çalışan Tarık ile Lale arasında beklenmedik bir ilişki başlar.

Yönetmen: Nejat Saydam

Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Murat Soydan, Esen Püsküllü

2. Kızıl Vazo (1969)

2. Kızıl Vazo (1969)

IMDb: 6

Tosunoğlu ve Sönmezoğlu aileleri arasında kan davası yaşanır. Kemal Sönmezoğlu, kızı Azize ile birlikte düşmanlarından gizli bir hayat sürmektedir. Şevket Tosunoğlu, oğlu Rıza'yı kanını temizlemediği için evlatlıktan reddeder. Rıza her şeyi anlatmak için Kemal'i arar.

Yönetmen: Atıf Yilmaz

Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Murat Soydan, Nihat Ziyalan

3. Devlerin Öcü (1969)

3. Devlerin Öcü (1969)

IMDb: 6.8

Yönetmen: Çetin İnanç

Oyuncular: Murat Soydan, Tanju Korel, Nil Göncü

4. Nisan Yağmuru (1969)

4. Nisan Yağmuru (1969)

IMDb: 7.2

Yönetmen: Sırrı Gültekin

Oyuncular: Murat Soydan, Nebahat Çehre, Kamuran Ballı

5. Eyvah (1970)

5. Eyvah (1970)

IMDb: 6.1

Kemal bir otel odasında işlenen cinayetten dolayı zanlı olarak tutuklanarak idama mahkum edilir. Onun suçsuz olduğunu bilen Fatma ve avukatı kurtuluş için elinden geleni yapar.

Yönetmen: Metin Erksan

Oyuncular: Emel Sayın, Murat Soydan, Farid Shawqi

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6. Tehlikeli Oyun (1970)

6. Tehlikeli Oyun (1970)

IMDb: 6.8

Film, kiralık bir katilin yerine geçerek mafya içine sızan bir polis şefinin başından geçen ilginç olayları konu alıyor.

Yönetmen: O. Nuri Ergün

Oyuncular: Murat Soydan, Hülya Darcan, Mine Soley

7. Altın Tabancalı Adam (1970)

7. Altın Tabancalı Adam (1970)

IMDb: 5.7

Film, Ajan Murat’ın kaçakçılık yapan çetelere karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Yönetmen: Çetin İnanç

Oyuncular: Murat Soydan, Hülya Darcan, Osman Alyanak

8. Ölüm Emri (1970)

8. Ölüm Emri (1970)

IMDb: 6.6

Murat cinayetten dolayı 14 yıl hapis cezası alır. Murat'ın sevgilisi Ayşe ise Selim ile evlenme kararı alır. Afla çıkan Murat eski çalıştığı fabrikada tekrar çalışmaya başlar. Bir gün Selim çalıştığı fabrikayı soyar, ortaklarıysa onu öldürür. Cinayet suçunu ise Murat'ın üstüne atarlar.

Yönetmen: Yücel Uçanoğlu

Oyuncular: Murat Soydan, Esen Püsküllü, Erden Alkan

9. Siyah Gelinlik (1973)

9. Siyah Gelinlik (1973)

IMDb: 6.4

Genç bir kadın olan Pınar hayatını annesiyle birlikte bir pansiyonda geçirir. Pınar'ın hayatı pansiyona taşınan kaptan Hakan ile sevgili olmasının ardından aniden değişir. 

Yönetmen: Orhan Elmas

Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Murat Soydan, Süleyman Turan

10. Reis Bey (1990)

10. Reis Bey (1990)

IMDb: 7.6

Acımasız bir yargıç yanlış bir karar verir ve masum bir adamı idama mahkum eder. Daha sonra vicdanının yardımıyla hukuka bakışını ve tüm hayatını değiştirir.

Yönetmen: Mesut Uçakan

Oyuncular: Haluk Kurtoğlu, Murat Soydan, Ümit Acar

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