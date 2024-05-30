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Tabutta Rövaşata ile Hafızalarımıza Kazınan Ahmet Uğurlu'nun Rol Aldığı Filmler

Tabutta Rövaşata ile Hafızalarımıza Kazınan Ahmet Uğurlu'nun Rol Aldığı Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 17:40

Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi Ahmet Uğurlu, 30 Mayıs 2024 günü 71 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Ondan geriye birbirinden harika filmler kaldı. Gelin o filmlerden bazılarına hep birlikte bakalım.

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Türk tiyatrosunun ve sinemasının en iyi aktörlerinden Ahmet Uğurlu, 30 Mayıs 2024 günü 71 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Kariyerine tiyatro ile başlayan Uğurlu, özellikle İstanbul Şehir Tiyatroları'ndaki çalışmalarıyla tanınır.

Türk tiyatrosunun ve sinemasının en iyi aktörlerinden Ahmet Uğurlu, 30 Mayıs 2024 günü 71 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Kariyerine tiyatro ile başlayan Uğurlu, özellikle İstanbul Şehir Tiyatroları'ndaki çalışmalarıyla tanınır.

Ama onu Türk sinemasının unutulmazları arasında yapan harika filmleri de vardır. 'Tabutta Rövaşata' ve 'Doğum Yeri Absürdistan' gibi filmlerdeki performanslarıyla hepimizin aklına kazındı.

Ama onu Türk sinemasının unutulmazları arasında yapan harika filmleri de vardır. 'Tabutta Rövaşata' ve 'Doğum Yeri Absürdistan' gibi filmlerdeki performanslarıyla hepimizin aklına kazındı.

Derinlikli ve etkileyici karakterleri onu adeta sinemada devleştirdi. 1996'da 33. Altın Portakal Film Festivali'nde Tabutta Rövaşata'daki Mahsun karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Bu listede size usta oyuncunun en iyi filmlerinden bazılarını sıraladık. İzlerken onu anmayı da unutmayın...

Derinlikli ve etkileyici karakterleri onu adeta sinemada devleştirdi. 1996'da 33. Altın Portakal Film Festivali'nde Tabutta Rövaşata'daki Mahsun karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Bu listede size usta oyuncunun en iyi filmlerinden bazılarını sıraladık. İzlerken onu anmayı da unutmayın...

1. Mine (1982)

1. Mine (1982)

Mine istasyon şefi Cemil'le evli; aynı zamanda tüm kasaba erkeklerinin dikkatini çeken güzel bir kadındır. Etrafındaki kadınların kıskanç bakışlarına maruz kalan Mine, evlilik hayatında kendini yalnız ve mutsuz hissediyordur. Perihan'ın tek arkadaşı olan ağabeyi İlhan'ın şehre gelmesiyle her şey değişir.

Yönetmen: Atıf Yilmaz

Oyuncular: Türkan Şoray, Cihan Ünal, Hümeyra

2. Tabutta Rövaşata (1996)

2. Tabutta Rövaşata (1996)

Mahsun evsiz ve işsizdir. İstanbul'un en güzel ve en eski semtlerinden biri olan Rumelihisarı'nda yaşıyor ve balıkçıların yardımıyla hayatta kalmaya çalışıyordur. Mahsun arabaları çok seviyor, geceleri hırsızlık yapıyor, sabahları da arabaları temiz ve bakımlı bir şekilde geri götürüyordur.

Yönetmen: Derviş Zaim

Oyuncular: Ahmet Uğurlu, Tuncel Kurtiz, Ayşen Aydemir

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3. Avcı (1998)

3. Avcı (1998)

Osman kıskanç ve gururlu bir beyefendidir. Onunla genç yaşta evlenmiş olan Zala mutsuzdur. Fırtınaya yakalanan ve kulübesine sığınmak zorunda kalan Avcı ise çevrenin nimetlerinden yararlanmayı bilen çekici bir gençtir.

Yönetmen: Erden Kıral

Oyuncular: Fikret Kuşkan, Ahmet Uğurlu, Jale Arıkan

4. Geboren in Absurdistan (1999)

4. Geboren in Absurdistan (1999)

Her şey bir hatayla başlar. Avusturyalı bir çift ile Türk göçmen işçi ailesinin yeni doğan bebekleri bir hastanede karışır. Hatanın ortaya çıkmasıyla birlikte bebeğin de aralarında bulunduğu Türk ailenin sınır dışı edildiği ortaya çıkar. Umutsuz Avusturyalı çift, hiçbir şeyden haberi olmayan aileyi memleketlerine kadar takip etmek için Türkiye boyunca kafa karıştırıcı bir yolculuğa başlar.

Yönetmenler: Houchang Allahyari, Tom-Dariusch Allahyari

Oyuncular: Julia Stemberger, Karl Markovics, Meltem Cumbul

5. Der Schatz, der vom Himmel fiel (1999)

5. Der Schatz, der vom Himmel fiel (1999)

Flori ve Lucy Türkiye'de tatildelerdir. Tesadüfen dedesini ziyarete gelen sınıf arkadaşları Ali ile karşılaşırlar.

Yönetmen: Wolfram Paulus

Oyuncular: Ozan Calışkanoğlu, Serkan Dönmez, Halil Ergün

6. Dayım (2000)

6. Dayım (2000)

Başrollerini Ahmet Uğurlu ve çocuk oyuncu Ahmet Tatari'nin paylaştığı film, bir gün uçma tutkusunun farkına varan ve 42 yıl sonra çöle inen bir adamın hikâyesini anlatıyor.

Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu

Oyuncular: Suat Koyuncu, Halil Tatari, Ahmet Uğurlu

7. Döngel Kârhanesi (2005)

7. Döngel Kârhanesi (2005)

Film, batık işletmeleri hasardan kurtarma konusunda deneyimli bir memurun, 'Döngel Eğlence Tesisleri'nin bir genelev olduğunu ve onu dönüştürmek zorunda kaldığını öğrenmesinin hikayesini anlatıyor.

Yönetmen: Hakan Algül

Oyuncular: Metin Akpınar, Ahmet Uğurlu, Şenay Gürler

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8. Memleket Meselesi (2010)

8. Memleket Meselesi (2010)

Adil, oğlu, eşi ve annesiyle birlikte dağların eteklerinde yer alan bir Akdeniz köyünde yaşamaktadır. Kasabanın neredeyse tüm orta yaşlı ve genç sakinlerine ders vermiş idealist bir ilkokul öğretmenidir.

Yönetmen: İsa Yıldız

Oyuncular: Ahmet Uğurlu, Füsun Demirel, Tuna Orhan

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