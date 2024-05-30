Tabutta Rövaşata ile Hafızalarımıza Kazınan Ahmet Uğurlu'nun Rol Aldığı Filmler
Tabutta Rövaşata ile Hafızalarımıza Kazınan Ahmet Uğurlu'nun Rol Aldığı Filmler
Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi Ahmet Uğurlu, 30 Mayıs 2024 günü 71 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Ondan geriye birbirinden harika filmler kaldı. Gelin o filmlerden bazılarına hep birlikte bakalım.
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Türk tiyatrosunun ve sinemasının en iyi aktörlerinden Ahmet Uğurlu, 30 Mayıs 2024 günü 71 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Kariyerine tiyatro ile başlayan Uğurlu, özellikle İstanbul Şehir Tiyatroları'ndaki çalışmalarıyla tanınır.
Ama onu Türk sinemasının unutulmazları arasında yapan harika filmleri de vardır. 'Tabutta Rövaşata' ve 'Doğum Yeri Absürdistan' gibi filmlerdeki performanslarıyla hepimizin aklına kazındı.
Derinlikli ve etkileyici karakterleri onu adeta sinemada devleştirdi. 1996'da 33. Altın Portakal Film Festivali'nde Tabutta Rövaşata'daki Mahsun karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Bu listede size usta oyuncunun en iyi filmlerinden bazılarını sıraladık. İzlerken onu anmayı da unutmayın...
1. Mine (1982)
2. Tabutta Rövaşata (1996)
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3. Avcı (1998)
4. Geboren in Absurdistan (1999)
5. Der Schatz, der vom Himmel fiel (1999)
6. Dayım (2000)
7. Döngel Kârhanesi (2005)
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8. Memleket Meselesi (2010)
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