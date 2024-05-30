Tabutta Rövaşata ile Hafızalarımıza Kazınan Ahmet Uğurlu'nun Rol Aldığı Filmler

Her şey bir hatayla başlar. Avusturyalı bir çift ile Türk göçmen işçi ailesinin yeni doğan bebekleri bir hastanede karışır. Hatanın ortaya çıkmasıyla birlikte bebeğin de aralarında bulunduğu Türk ailenin sınır dışı edildiği ortaya çıkar. Umutsuz Avusturyalı çift, hiçbir şeyden haberi olmayan aileyi memleketlerine kadar takip etmek için Türkiye boyunca kafa karıştırıcı bir yolculuğa başlar.

Yönetmenler: Houchang Allahyari, Tom-Dariusch Allahyari

Oyuncular: Julia Stemberger, Karl Markovics, Meltem Cumbul