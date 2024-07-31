Yeşil Yol Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Yeşil Yol Filmi Uyarlama mı?

Yeşil Yol (The Green Mile) filmi, izleyicilerine etkileyici bir dram ve gerilim deneyimi sunuyor. Amerika’da bir hapishanede, 'yeşil yol' olarak bilinen idam koridorunda geçen olayları anlatan filmin konusu şöyle;

Hapishanedeki memurlardan Paul Edgecomb, suçsuz olduğuna inandığı büyük bir adam olan John Coffey ile tanışır. John Coffey, doğaüstü yeteneklere sahip olduğu düşünülen, haksız yere ölüm cezasına çarptırılmış bir mahkumdur.

Film, Paul ve diğer hapishane memurlarının, John’un suçsuzluğunu ve mucizevi yeteneklerini keşfetmelerini ve bu süreçte yaşadıkları duygusal ve etik çatışmaları konu alıyor.

Kısacası filme başlarken ağlamaya hazır olun ve mendiliniz başucunuzda olsun.