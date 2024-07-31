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Yeşil Yol Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Yeşil Yol Filmi Uyarlama mı?

Yeşil Yol Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Yeşil Yol Filmi Uyarlama mı?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 23:28 Son Güncelleme: 01.08.2024 - 01:01

Yönetmenliğini Frank Darabont’un üstlendiği Yeşil Yol Filmi, 1999 yılında çekilen ve oldukça beğenilen bir film. Peki Yeşil Yol filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yeşil Yol filmi uyarlama mı? IMDb puanı kaç?

Buyrun film severler tarafından merak edilen soruların yanıtlarına birlikte bakalım...

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Yeşil Yol Filminin Konusu Nedir?

Yeşil Yol (The Green Mile) filmi, izleyicilerine etkileyici bir dram ve gerilim deneyimi sunuyor. Amerika’da bir hapishanede, 'yeşil yol' olarak bilinen idam koridorunda geçen olayları anlatan filmin konusu şöyle;

Hapishanedeki memurlardan Paul Edgecomb, suçsuz olduğuna inandığı büyük bir adam olan John Coffey ile tanışır. John Coffey, doğaüstü yeteneklere sahip olduğu düşünülen, haksız yere ölüm cezasına çarptırılmış bir mahkumdur.

Film, Paul ve diğer hapishane memurlarının, John’un suçsuzluğunu ve mucizevi yeteneklerini keşfetmelerini ve bu süreçte yaşadıkları duygusal ve etik çatışmaları konu alıyor.

Kısacası filme başlarken ağlamaya hazır olun ve mendiliniz başucunuzda olsun.

Yeşil Yol Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

Tom Hanks Paul Edgecomb rolünde

Michael Clarke Duncan John Coffey rolünde

David Morse Brutus 'Brutal' Howell rolünde

Bonnie Hunt Jan Edgecomb rolünde

James Cromwell Hal Morees rolünde

Doug Hutchison Percy Wetmore rolünde

Yeşil Yol Filmi Uyarlama mı?

Toplam 3 saat 9 dakika süren film, Stephen King’in aynı isimli romanından uyarlanmıştır. IMDb puanı ise 8.6.

Yeşil Yol'un Arka Planında İlginç Detaylar

Yeşil Yol'un Arka Planında İlginç Detaylar

Terk edilmiş Tennessee Eyalet Hapishanesi'nde çekilen filmin en dikkat çeken ögelerinden biri olan elektrikli sandalyenin, hapishanede gerçekten kullanılanla birebir aynı yapıldığı öğrenildi. 

Bu detay, filmin gerçekçilik ve atmosfer yaratma konusundaki özenini gözler önüne seriyor.

Filmdeki Percy Wetmore karakterine verilen özel ayakkabılar da dikkat çekici bir ayrıntı.

Filmdeki Percy Wetmore karakterine verilen özel ayakkabılar da dikkat çekici bir ayrıntı.

Ayakkabılar o kadar gıcırdayan bir yapıya sahipti ki, Percy'nin sinir bozucu sesleri bilinçli bir tercihle filmde yer aldı. Bu ses, karakterin tüyler ürpertici doğasını vurgulamak için kullanıldı.

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Film setini ziyaret eden ünlü yazar Stephen King ise elektrikli sandalyeyi deneyimleme fırsatı buldu.

Film setini ziyaret eden ünlü yazar Stephen King ise elektrikli sandalyeyi deneyimleme fırsatı buldu.

King, sandalyeyi test ederek filmin gerçekçiliğine olan katkısını bizzat hissetti.

Ayrıca, Michael Clarke Duncan'ın filmdeki heybetli görünüşü dikkat çekti.

Duncan, aslında gardiyan rolündeki David Morse ile aynı boydaydı, ancak kamera açıları ve altına konan platform sayesinde daha uzun ve etkileyici bir görünüm elde edildi. 

Bu teknik detaylar, Duncan’ın karakterine olan etkileyici fiziksel varlığı kazandırdı.

Peki sizin film hakkındaki izlenimleriniz neler? Yorumlara bekliyoruz...

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