Yerli Malı Haftası Kabusa Döndü: Zehirlenen 34 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Yerli Malı Haftası Kabusa Döndü: Zehirlenen 34 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Diyarbakır’da bir okulda düzenelenen Yerli Malı Haftası sebebiyle okula getirilen yemekleri yiyen öğrenciler zehirlendi. Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan toplam 34 öğrenci hastanelik oldu. Okuldaki yemeklerden kontrol amaçlı numune alınırken, öğrencilerin durumlarının iyi olduğu açıklandı.
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Yerli Malı Haftası sebebiyle okullardaki etkinlikler sürerken, Diyarbakır’da bir okulda yaşananlar gündem oldu.
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Gazi Ortaokulu’nda etkinlik kapsamında okula getirilen yemekleri yiyen öğrenciler kısa sürede rahatsızlandı.
Şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı çeken 34 öğrenci okula gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öğrencilerin durumunun iyi olduğu, yiyeceklerden de inceleme yapılmak üzere numune alındığı öğrenildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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