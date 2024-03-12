Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Sahte Hesabı İfşa Ederek İsyan Etti!
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Sahte Hesabı İfşa Ederek İsyan Etti!
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kendi adına sahte hesaplar açıldığını ve buradan paylaşımlar yapıldığını belirterek isyan etti.
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün gerek büyük deprem felaketlerinde gerekse çeşitli illerimizde yaşanan küçük depremlerde yaptığı değerlendirmeleri yakından takip ediyoruz.
Kendisinin yorumları, uyarıları ve tavsiyeleri deprem ülkesi olan Türkiye için çok değerli. Sosyal medya hesaplarından bilgi paylaşımı yapmayı hiçbir zaman ihmal etmiyor.
Fakat Görür bu sefer bambaşka bir konu nedeniyle sosyal medya hesabında isyan etti.
Kendi adına birçok sahte hesap açıldığını söyleyen Naci Görür, paylaşımların kendisine ait olmadığını belirtti.
"Lütfen bu sayfaları takip etmeyiniz ve bunlara itibar etmeyin ve şikayet ediniz." diyerek herkesi uyardı.
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