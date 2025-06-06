Yeni Müzik Keşfi: Sesinde Kaybolacağımız Sanatçı Nuraddin Taghiyev
Hep aynı şeyi dinlemekten sıkıldın mı? İşte playlist'in için yeni bir isim: Nuraddin Taghiyev! Nuraddin Taghiyev'in eşsiz sesini ve en iyi şarkılarını keşfetmeye hazırsan şöyle güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Tak kulaklıkları, başlıyoruz!
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1. Kor Arab
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2. Zərif Gülüşünlə
3. Aleni
4. Sarı güllər
5. ANA
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6. Nayino
7. Qal Sənə Qurban
8. Let it Snow
9. Ay Qız
10. Tico Tico
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