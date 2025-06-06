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Yeni Müzik Keşfi: Sesinde Kaybolacağımız Sanatçı Nuraddin Taghiyev

etiket Yeni Müzik Keşfi: Sesinde Kaybolacağımız Sanatçı Nuraddin Taghiyev

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.06.2025 - 20:02

Hep aynı şeyi dinlemekten sıkıldın mı? İşte playlist'in için yeni bir isim: Nuraddin Taghiyev! Nuraddin Taghiyev'in eşsiz sesini ve en iyi şarkılarını keşfetmeye hazırsan şöyle güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Tak kulaklıkları, başlıyoruz!

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1. Kor Arab

2. Zərif Gülüşünlə

3. Aleni

4. Sarı güllər

5. ANA

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6. Nayino

7. Qal Sənə Qurban

8. Let it Snow

9. Ay Qız

10. Tico Tico

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Begüm
Begüm
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