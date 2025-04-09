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Yeni Müzik Keşfi: Ruhunuzu Dinlendirecek İkili Bahar & Anıl Gündüz

etiket Yeni Müzik Keşfi: Ruhunuzu Dinlendirecek İkili Bahar & Anıl Gündüz

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.04.2025 - 18:01

Hep aynı şeyleri dinlemekten sıkılanlar buraya! Çünkü bugün eşsiz bir müzik keşfine çıkıyoruz ve Bahar ile Anıl'ın hepimizi etkileyecek sesi ile büyüleyici bir yolculuğa çıkıyoruz. Dinledikçe sevecek, sevdikçe daha çok dinlemek isteyeceksiniz. Hazırsanız bu keşif yolculuğuna çıkalım, kulaklıkları takın!

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1. Yâr

2. Sarmaşık

3. Ağaçların Sesi

4. Başucumda Çınar

5. Gide Gide Bir Söğüde Dayandım

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6. Derman

7. Gel Uzan Yar Göğsüme

8. Pencere Ra Nadana

9. İçime Sevda Kaçar

10. Ay Düşünce

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Begüm
Begüm
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